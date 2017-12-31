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2,5 ton hamsi 2 saatte tükendi

Rize Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Hamsi  Festivali’nde 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

31 Aralık 2017, Pazar 16:38
2,5 ton hamsi 2 saatte tükendi
"Martı Çığlıklarındaki Gri Lezzet" sloganıyla Rize Sahil Dolgu Alanı’nda düzenlenen festivale katılan yaklaşık 5 bin kişiye hamsinin yanı sıra helva, çay ikramında bulunuldu.

Karadenizli sanatçıların konser verdiği festivalde, halat çekme ve hamsi yeme yarışması da yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.



Rize Belediyesi olarak kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlediklerini dile getiren Belediye Başkanı Reşat Kasap, "Bu faaliyetlerden birini de burada çok yüksek katılımla gerçekleştiriyoruz. Yüksek katılım, vatandaşlarımızın bu tür kültürel festivalleri ne kadar önemsediği ve her yıl düzenlenmesi gerektiğinin göstergesidir" dedi.




 
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