2,5 ton hamsi 2 saatte tükendi

Senim Tanay

"Martı Çığlıklarındaki Gri Lezzet" sloganıyla Rize Sahil Dolgu Alanı’nda düzenlenen festivale katılan yaklaşık 5 bin kişiye hamsinin yanı sıra helva, çay ikramında bulunuldu.Karadenizli sanatçıların konser verdiği festivalde, halat çekme ve hamsi yeme yarışması da yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.Rize Belediyesi olarak kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlediklerini dile getiren Belediye Başkanı Reşat Kasap,dedi.