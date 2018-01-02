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2.5 yılda Milli Piyango’dan çok kazandı

Fenerbahçe'nin tartışılan futbolcusu Van Persie, 2.5 yıllık sürede Milli Piyango büyük ikramiyesinden daha çok kazandı.

2.5 yılda Milli Piyango’dan çok kazandı
Milli Piyango'nun yeni yıl ikramiyesi 61 milyon TL'ydi… Yani 13 milyon 407 bin 800 euro…

Fenerbahçe'den yılda 4.9 milyon Euro garanti para alan Robin van Persie, 2.5 yılda 12 milyon 250 bin Euro'yu cebine attı.

Ayrıca Hollandalı oyuncu 91 maçta Fenerbahçe forması giydiği için 20 bin Euro'dan toplam 1 milyon 820 bin Euro daha kazandı.

Yani 2.5 yılda 40 atıp 8 de asist yaparak 14.07 milyon Euro'yu cebe indirdi. TL olarak 64 milyon 15 bin TL.
 

FEYENOORD RVP'Yİ BEKLİYOR


Sarı-Lacivertliler’in bir diğer forveti Van Persie’nin ise her şeye rağmen takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yönetim, Hollandalı oyuncu ve menaceriyle yaptığı sözleşme fesih görüşmelerinde sona geldi. Diğer yandan Feyenoord da Van Persie’nin Fenerbahçe’den ayrılmasını dört gözle bekliyor.

Tecrübeli forvet, Sarı-Lacivertliler’den ayrıldıktan sonra eski takımıyla sözleşme imzalayacak. RvP, alt yapısından yetiştiği Feyenoord’dan 2004 yılında ayrılmıştı.

 
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