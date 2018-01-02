2.5 yılda Milli Piyango’dan çok kazandı

FEYENOORD RVP'Yİ BEKLİYOR

Erdinç Şahin

'nun yeni yıl ikramiyesi 61 milyon TL'ydi… Yani 13 milyon 407 bin 800 euro…yılda 4.9 milyon Euro garanti para alan, 2.5 yılda 12 milyon 250 bin Euro'yu cebine attı.Ayrıca Hollandalı oyuncu 91 maçtaforması giydiği için 20 bin Euro'dan toplam 1 milyon 820 bin Euro daha kazandı.Yani 2.5 yılda 40 atıp 8 de asist yaparak 14.07 milyon Euro'yu cebe indirdi. TL olarak 64 milyon 15 bin TL.Sarı-Lacivertliler’in bir diğer forveti’nin ise her şeye rağmen takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.Yönetim, Hollandalı oyuncu ve menaceriyle yaptığı sözleşme fesih görüşmelerinde sona geldi. Diğer yandanda Van Persie’nin Fenerbahçe’den ayrılmasını dört gözle bekliyor.Tecrübeli forvet, Sarı-Lacivertliler’den ayrıldıktan sonra eski takımıyla sözleşme imzalayacak. RvP, alt yapısından yetiştiği’dan 2004 yılında ayrılmıştı.