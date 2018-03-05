'2 ay ömrün kaldı' dediler, Türkiye'de sağlığına kavuştu

ERZİNCAN'DA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

'ÖLÜMÜN EŞİĞİNDEN BENİ TÜRK DOKTORLARI ÇEVİRDİ'

Senim Tanay

Ülkesinde doktorların kalp ameliyatını riskli gördüğü ve 2 ay ömür verdiği 50 yaşındaki Azerbaycanlı, Türkiye'de başarılı baypas ameliyatı geçirerek sağlığına kavuştu.Ülkesinde yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle doktorları tarafından ameliyatı riskli bulunan ve kısa ömrü kaldığı belirtilen Resmiye Veliyeva, ailesi ile yurt dışında tedavi imkanları araştırmaya başladı.Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp damar cerrahi alanında yapılan çalışmaları öğrenen ResmiyeVeliyeva, hastane ile bağlantıya geçti.Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Oruç Alper Onk ile görüştükten sonra tedavi olmaya karar veren ResmiyeVeliyeva, ameliyat için Erzincan'a geldi. ResmiyeVeliyeva, kalbindeki üç damarına uygulanan baypas ameliyatı sonrası sağlığına kavuştu.ResmiyeVeliyeva, Türkiye'deki tanıdıkları vasıtasıyla hastane ile iletişim kurduklarını söyledi. Ülkesindeki doktorların ameliyatını riskli gördüğünü ve kendisine 2 ay ömür verdiğini anlatan ResmiyeVeliyeva, Türkiye'deki tanıdıkları vasıtasıyla hastane ile iletişim kurduklarını söyledi. Resmiye Veliyeva şöyle konuştu:"Türkiye'de tanıdıklarımız vasıtasıyla çekilen anjiyo filmini Erzincan'da bulunan kalp damar cerrahı Doç. Dr. Alper Onk'a gösterdik. Kendisi bizi daha sonra Türkiye'ye davet etti. Allah ondan razı olsun. Daveti üzerine Erzincan'a geldim ve ameliyat oldum. Ameliyatım çok güzel geçti ve sağlığıma kavuştum. Ölümün eşiğinden beni Türk doktorları çevirdi."