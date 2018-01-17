2 bin yıllık mil taşı bulundu! Bilinmeyen bir kentin işareti olabilir

YENİ BİR KENTİN HABERCİSİ

BAKAN’DAN 'YERİNE TAŞIYIN' TALİMATI

Senim Tanay

’da 1665 metre yükseklikteki Güllük Dağı tepesinde kurulan antik kent’ta’nün yürüttüğü kazı çalışmaları, Vali Münir Karaloğlu’nun ödenek sorununu çözmesiyle geçen yıl başladı.Kazı kapsamında giriş kapısının hemen yanında, Roma İmparatoru Valerianus tarafından yaptırıldığı belirtilen 2 bin yıllık mil (yön) taşı bulundu. Farklı imparatorların da kullandığı anlaşılan mil taşı, kırılmış yapısının birleştirilmesi ve çatlaklarının onarılması için Antalya Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürlüğü’ne götürüldü.Antalya Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürü Cemil Karabayram, mil taşının bir kentten bir kente uzaklığı gösterdiğini söyledi. Üstündeki yazıların varlığını sürdürdüğünü belirten Cemil Karabayram, yazıların tercümesinin devam ettiğini aktardı. Cemil Karabayram,diye konuştu.Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt’un mil taşının bulunmasının ardından bölgeye gelerek inceleme yaptığını dile getiren Cemil Karabayram, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un taşın yeniden Termessos’a taşınması talimatı verdiğini söyledi. Bakan Kurtulmuş’un yakın zamanda alanda inceleme yapması planlanıyor.