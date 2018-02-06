2 dolar için komşularını öldürüp yediler

Venezuela’nın Carabobo eyaletinde iki komşu arasındaki kavga ölümle bitti. Baba ve oğul, 500 bin bolivar (Yaklaşık 2 dolar civarı) için 17 yaşındaki komşularını öldürüp cesedinin bir kısmını yedi

2 dolar için komşularını öldürüp yediler
Sputnik'in Excelsior gazetesinden aktardığına göre, Venezuela'nın Valencia kentinde bir baba ve oğul ile kendilerine 500 bin bolivar borçlu 17 yaşındaki komşuları arasında kavga çıktı.


CESEDİN BİR KISMINI YEDİLER


Kavga sırasında baba ve oğul gencin kafasına bir odunla vurarak ölmesine neden oldu. İkili daha sonra da gencin cesedinin bir kısmını yedi, kalan kemik ve parçaları da bir çukura gömdü. Olayın polise intikal etmesinin ardından ikili gözaltına alındı, haklarında da cinayetten dava açıldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gizlice karısının böbreğini sattı

Gizlice karısının böbreğini sattı

Uzaylılar Rus askerlerini taşa çevirmiş

Uzaylılar Rus askerlerini taşa çevirmiş
Kendi ölümünü bile bilen madenciden korkunç 3. Dünya Savaşı kehaneti

Kendi ölümünü bile bilen madenciden korkunç 3. Dünya Savaşı kehaneti
Esed rejiminden Doğu Guta'ya hava saldırıları: 51 ölü

Esed rejiminden Doğu Guta'ya hava saldırıları: 51 ölü
Rusya Suriye’nin güneyinde 4 yeni hava üssü kuracak

Rusya Suriye’nin güneyinde 4 yeni hava üssü kuracak
UNICEF, Suriyeli çocuklara maddi yardım için Ethereum madencilerine oyun oynatacak

UNICEF, Suriyeli çocuklara maddi yardım için Ethereum madencilerine oyun oynatacak
Tacikistan yönetimi ülkedeki camilerin yarısını kapattı

Tacikistan yönetimi ülkedeki camilerin yarısını kapattı
Almanya Başbakanı Merkel'den uzlaşma çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel'den uzlaşma çağrısı
New York polisi iPhone 7 kullanacak

New York polisi iPhone 7 kullanacak
YPG'li teröristten kan donduran görüntü: Ağır makineli tüfekle kurşuna dizdi

YPG'li teröristten kan donduran görüntü: Ağır makineli tüfekle kurşuna dizdi
Amsterdam'da son çılgınlık! Vinci lüks otele çevirdiler...

Amsterdam'da son çılgınlık! Vinci lüks otele çevirdiler...