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2. el araç alım sitesinde kendi arabasını başkasının sattığını gördü

Bursa'da bir vatandaş, milyonlarca kişinin takip ettiği ikinci el araç alım sitesinde kendi arabasını başkasının sattığını görünce, polise şikâyette bulundu

2. el araç alım sitesinde kendi arabasını başkasının sattığını gördü
27 yaşındaki İlhan Sağdıç, geçtiğimiz ay verdiği ilanı satmaktan vazgeçtiği için kaldırdı. 1 ay sonra arkadaşlarının söylemesiyle, aynı ilanın, Karacabey ilçesinde 10 bin TL gibi düşük fiyatla başkası tarafından yayınlandığını öğrenen Sağdıç, hemen ilanı veren kişiyi aradı. İlandaki arabanın kendisine ait olduğunu söyleyen ve ilanın kaldırılmasını talep eden Sağdıç, beklenmedik bir cevapla, “İlanı kaldırmıyorum. İstediğin yere şikayet edebilirsin” cevabını aldı.


2. EL ARAÇ ALIM SİTESİNİ ARAYIP İLANI SİLDİRDİ


İnternet sitesiyle irtibata geçerek ilanı sildiren Sağdıç, emniyet güçlerine de haber verdi. İlanın ardından plakadan kendisine ulaşanlar olduğunu belirten Sağdıç, "Arayanlara Karacabey Belediyesi'nde zabıta olarak çalıştığını söyleyerek kapora almaya çalıştığını öğrendik. Fotoğraflarından kilometresine kadar ilan aynı. Hatta kendi ilanımdan daha güzel düzenlenmiş” diye konuştu.

İHA


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