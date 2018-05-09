2 gündür kayıp olan genç kız kayalıklarda yaralı bulundu

Zonguldak'ta 2 gündür kayıp olan lise öğrencisi Selinay Dilara G. (17), polisin kurduğu özel ekip tarafından deniz kenarındaki kayalıkların arasında yaralı olarak bulundu. Kayalıklardan düşmüş olabileceği düşünülen genç kız, tedavi altına alındı
 

2 gündür kayıp olan genç kız kayalıklarda yaralı bulundu
Pazartesi günü evden okula gitmek için çıkan Selinay Dilara G.'nin kaybolması üzerine ailesi, kızlarının hayatından endişe ettiklerini belirterek polise başvurdu.

Genç kızın bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kurulan özel ekip çalışma başlattı.

Polis, şehir merkezi ve genç kızın gidebileceği yerlerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemede, Selinay Dilara G.'nin Kozlu ilçesi istikametinde gittiğini tespit eden ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

KAYALIKLARIN ARASINDA BULUNDU


Genç kız, Stano isimli arama-kurtarma köpeği ile yapılan aramada, ilçede bulunan Değirmenağzı mevkiindeki kayalıkların arasında bulundu.

Selinay Dilara G., polis, 112 Acil, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kayalıklardan tekneye alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ


Kozlu Limanı'ndan ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Selinay Dilara G.´nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kızlarının bulunduğu haberini alan yakınları ise hastaneye akın etti.

Aile kızlarının yaşadığını öğrenince mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı.

DÜŞÜP MAHSUR KALMIŞ OLABİLİR


Polis, Selinay Dilara G.'nin yaklaşık 40 metreyi bulan kayalıklardan düşmüş ve 2 gün boyunca kayalıklarda mahsur kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 


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