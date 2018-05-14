2 kişinin öldüğü trafik kazasını böyle izlediler

Olay, Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı Havaalanı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Mersin yönüne seyreden motosiklete bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen motosiklet, karşı yönden gelen Nurettin Y. idaresindeki otomobilin altında kaldı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KAZA YERİNİ CEP TELEFONUYLA ÇEKTİLER

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletteki 2 kişinin de öldüğünü belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptığı sırada çevredeki vatandaşların kaza yerini cep telefonuyla görüntülemesi dikkat çekti. Kazada hayatını kaybedenlerden birinin Ahmet Özdemir (19) olduğu belirlenirken, diğer kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.