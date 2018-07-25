2 lira yüzünden 2 kardeş bıçaklandı
Samsun’un İlkadım ilçesinde, bir internet kafede 2 lira yüzünden çıkan kavgada Erdost Servet Demir (25) ve kardeşi Candost Aziz Demir (19) bıçaklanarak yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, Zafer Tuğrap S. (19); kafede karşılaştığı Erdost Servet Demir ile kardeşi Candost Aziz Demir’den 2 lira istedi.
2 KARDEŞİ BIÇAKLAYIP KAÇTI
Kardeşler para vermeyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Zafer Tuğrap S.; ağabey ve kardeşini darbettiği sırada kavgaya arkadaşı E.G. (17) de karıştı.
E.G., 2 kardeşi bıçaklayıp kaçtı. Yaralanan Erdost Servet Demir ile kardeşi Candost Aziz Demir, olay yerine çağrılan ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.
TUTUKLANDILAR
Polis, kaçan E.G. ile arkadaşı Zafer Tuğrap S.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
DHA