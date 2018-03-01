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2 maçlık cezaya büyük tepki: Eşi benzeri yok

PFDK, Fernandao’nun derbideki gol sevincine 2 maç ceza verdi. “Futbol tarihinde bunun eşi benzeri yok” diyen Fenerbahçe Yönetimi, Tahkim Kurulu’na başvurdu.

2 maçlık cezaya büyük tepki: Eşi benzeri yok
Fenerbahçe’nin 3-1 mağlup olduğu ligdeki Beşiktaş maçında takımın tek golü Fernandao’dan gelmişti.

Brezilyalı, golden sonra yaptığı sevincin ardından ‘hakaret’ gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Kurul üyeleri, bugünkü maç nedeniyle konuyu karara bağlamak adına dün bir araya geldi.
 

"EŞİ BENZERİ YOK"


Fernandao’ya, toplantı sonunda oy çokluğuyla 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi. Bu karar, Fenerbahçe Yönetimi’ni adeta çılgına çevirdi. “Türk futbol tarihinde böyle bir cezanın eşi benzeri yok. Bunu kabul etmek mümkün değil” diyen Sarı-Lacivertliler, cezanın kaldırılması için Tahkim Kurulu’na başvurdu. Kurulun başvuruyu bugün değerlendirmesi bekleniyor. PFDK’nın kararı oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla vermesi nedeniyle cezanın en azından 1 maça indirilebileceği kaydedildi.


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