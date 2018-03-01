2 maçlık cezaya büyük tepki: Eşi benzeri yok

"EŞİ BENZERİ YOK"

Erdinç Şahin

’nin 3-1 mağlup olduğu ligdekimaçında takımın tek golügelmişti.Brezilyalı, golden sonra yaptığı sevincin ardından ‘hakaret’ gerekçesiyle tedbirli olarak’na sevk edildi. Kurul üyeleri, bugünkü maç nedeniyle konuyu karara bağlamak adına dün bir araya geldi.Fernandao’ya, toplantı sonunda oy çokluğuyla 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi. Bu karar, Fenerbahçe Yönetimi’ni adeta çılgına çevirdi. “Türk futbol tarihinde böyle bir cezanın eşi benzeri yok. Bunu kabul etmek mümkün değil” diyen Sarı-Lacivertliler, cezanın kaldırılması için Tahkim Kurulu’na başvurdu. Kurulun başvuruyu bugün değerlendirmesi bekleniyor. PFDK’nın kararı oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla vermesi nedeniyle cezanın en azından 1 maça indirilebileceği kaydedildi.