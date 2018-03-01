2 maçlık cezaya büyük tepki: Eşi benzeri yok

Fenerbahçe
’nin 3-1 mağlup olduğu ligdeki Beşiktaş
maçında takımın tek golü Fernandao’dan
gelmişti.
Brezilyalı, golden sonra yaptığı sevincin ardından ‘hakaret’ gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
’na sevk edildi. Kurul üyeleri, bugünkü maç nedeniyle konuyu karara bağlamak adına dün bir araya geldi.
"EŞİ BENZERİ YOK"
Fernandao’ya, toplantı sonunda oy çokluğuyla 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verildi. Bu karar, Fenerbahçe Yönetimi’ni adeta çılgına çevirdi. “Türk futbol tarihinde böyle bir cezanın eşi benzeri yok. Bunu kabul etmek mümkün değil” diyen Sarı-Lacivertliler, cezanın kaldırılması için Tahkim Kurulu’na başvurdu. Kurulun başvuruyu bugün değerlendirmesi bekleniyor. PFDK’nın kararı oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla vermesi nedeniyle cezanın en azından 1 maça indirilebileceği kaydedildi.
Erdinç Şahin