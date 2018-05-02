2 Mayıs Çarşamba güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)



GRAM ALTIN NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



TAM ALTIN NE KADAR?



DOLAR VE EURO'DA SON DURUM

Dolar ne kadar? Euro kaç para? Yükselişe geçti!

Haber Merkezi

İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 23 Mart 2018 Cuma güncel altın fiyatları...İstanbul Kapalıçarşı'da 175,10 liradan alınan gram altın 175,30 liradan satıldı.565 liradan alınan yarım altın 575 liradan ve 282 liradan alınan çeyrek altın 287 liradan satıldı.Bin 154 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 173 liradan, 159,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 163,70 liradan, bin 128 liradan, tam altın bin 150 liradan, satıldı.Euro ve doların öğleden sonra ateşi yükseldi. Sabah saatlerinde dolar 4,10; euro ise 4,93 TL seviyelerinde işlem görürken öğlenden sonra yükselişe geçen dolar 4,17 TL'nin üzerine euro ise 4,99 TL'nin üzerine çıktı.