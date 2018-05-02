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2 Mayıs Çarşamba güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)

Altın bugün yükselişe geçerek yatırımcısının yüzünü güldürdü. Altının gramı 175 lira seviyelerinde işlem gördü. Çeyrek altın kaç lira? ve Gram altın ne kadar oldu? Yatırımcısı altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor

2 Mayıs Çarşamba güncel altın fiyatları (Çeyrek altın ne kadar?)
İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 23 Mart 2018 Cuma  güncel altın fiyatları...


GRAM ALTIN NE KADAR?


İstanbul Kapalıçarşı'da 175,10 liradan alınan gram altın 175,30 liradan satıldı.


ÇEYREK ALTIN NE KADAR?


565 liradan alınan yarım altın 575 liradan ve 282 liradan alınan çeyrek altın 287 liradan satıldı. 


TAM ALTIN NE KADAR?

 
Bin 154 liradan Cumhuriyet Ata Lira bin 173 liradan, 159,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 163,70 liradan, bin 128 liradan, tam altın bin 150 liradan, satıldı.


DOLAR VE EURO'DA SON DURUM


Euro ve doların öğleden sonra ateşi yükseldi. Sabah saatlerinde dolar 4,10; euro ise 4,93 TL seviyelerinde işlem görürken öğlenden sonra yükselişe geçen dolar 4,17 TL'nin üzerine euro ise 4,99 TL'nin üzerine çıktı.
Dolar ne kadar? Euro kaç para? Yükselişe geçti!Dolar ne kadar? Euro kaç para? Yükselişe geçti!


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