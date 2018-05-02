Her kategoriden halk oylamasına katılan 10'ar finalisti belirleyen seçici kurulda Bülent Seyhan, Hakan Ural, Jess Molho, Saba Tümer, Rıza Esendemir, Reyhan Karaca, Cansu Taşkın, Özgür Aras, Kenan Erçetingöz, Mehmet Coşkundeniz, Mevlüt Tezel
yer almıştı.
MuzikOnair.com ve MuzikOnairOdulleri.com
üzerinden yapılan halk oylaması, SMS onay yöntemiyle yapıldı. Her cep telefonundan sadece bir oy kullanıldı. Geçen sene 60.000 kişinin katıldığı oylamaya bu sene rekor katılım gerçekleşti. Yaklaşık 110.000 kişinin SMS'leriyle belirlediği 2. MüzikOnair Ödülleri kazananları belli oldu!..
2019 yılının başlarında gerçekleştirilecek 3. MüzikOnair Ödülleri için büyük sürprizlerin olacağına değinen MüzikOnair Genel Yayın Yönetmeni Özcan Beylan;
“MüzikOnair Ödülleri'ne halk tarafından da adaylar tarafından da çok yoğun ilgi var. Bunun nedeni ise tamamen objektif ve ödülleri gerçek sahiplerinin almasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ayrıca verdiğimiz ödülün gösterişli olması da bizi bir adım öne çıkarmaya yetiyor. Ben şimdiden 3.MüzikOnair Ödülleri için de müjdeyi vermek istiyorum. 2019 yılının başında Türkiye'nin bugüne kadar görmediği, çok gösterişli bir ödül törenine imza atacağız. Bunun için çalışmalarımız ve görüşmelerimiz şimdiden başlamıştır. Sürprizlere hazır olun...” dedi.
İŞTE 2.MÜZİKONAIR ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ :
En İyi Türkçe Müzik Radyosu : Powertürk
En İyi Yabancı Müzik Radyosu : Number1 FM
En İyi Konuşan Radyo : Best FM
En İyi Üniversite Radyosu : Radyo BAÜ – Bahçeşehir Üniversitesi Radyosu
En İyi Radyo Programı : Chatzone – Burçin Acer & DJ Funky C
En İyi Radyo Programcısı : Serdar Gökalp – Alem FM
En İyi Dijital Radyo Platformu : Turkuvaz Radyolar
En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı : Edis
En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı : Sıla
En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı : Manuş Baba
En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı : Feride Hilal Akın
En İyi Grup : Manga
En İyi Aranjör / DJ : Ozan Doğulu
En İyi Canlı Performans Sanatçısı : Merve Özbey
En İyi Şarkı : Oğuzhan Koç – Küsme Aşka
En İyi Klip : Berkay – Bana Sen Gel (Klip Yönetmeni : Jr.Behzat Uygur)
En İyi Söz Yazarı ve Besteci : Sinan Akçıl
En İyi Albüm : Bengü – Altın Çağ
En İyi Müzik Kanalı : Number1 Türk TV
En İyi Müzik Yapım Şirketi : DMC
En İyi İnternet Dizisi : Fİ – Puhu TV
En İyi TV Dizisi : Sen Anlat Karadeniz – ATV
En İyi Erkek Dizi Oyuncusu : Tolga Sarıtaş
En İyi Kadın Dizi Oyuncusu : Öykü Gürman
En İyi TV Show Programı : Güldür Güldür Show
En İyi TV Magazin Programı : Cumartesi ve Pazar Sürprizi – Show TV
En İyi TV Haber Sunucusu : Nazlı Çelik
En İyi Youtuber : Orkun Işıtmak
En İyi Instagramer : Reynmen
En İyi Dijital Platform : Muud
ÖZEL ÖDÜLLER :
Onur Plaketi : RADYAP – Radyo Yayıncıları Platformu
Meslek Özel Plaketi : Hilal Özgani – Alem FM
Halk Plaketi : Anadolu'nun Sesi Radyosu
En Beğenilen Genç Yetenek Plaketi : Şimal
Gençliğe Destek Plaketi : Üniversite FM – Antalya Akdeniz Üniversitesi Radyosu
Elif Bayram