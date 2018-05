İŞTE 2.MÜZİKONAIR ÖDÜLLERİ'NİN SAHİPLERİ :

ÖZEL ÖDÜLLER :

Elif Bayram

Her kategoriden halk oylamasına katılan 10'ar finalisti belirleyen seçici kuruldayer almıştı.üzerinden yapılan halk oylaması, SMS onay yöntemiyle yapıldı. Her cep telefonundan sadece bir oy kullanıldı. Geçen sene 60.000 kişinin katıldığı oylamaya bu sene rekor katılım gerçekleşti. Yaklaşık 110.000 kişinin SMS'leriyle belirlediği 2. MüzikOnair Ödülleri kazananları belli oldu!..2019 yılının başlarında gerçekleştirilecek 3. MüzikOnair Ödülleri için büyük sürprizlerin olacağına değinen MüzikOnair Genel Yayın Yönetmeni“MüzikOnair Ödülleri'ne halk tarafından da adaylar tarafından da çok yoğun ilgi var. Bunun nedeni ise tamamen objektif ve ödülleri gerçek sahiplerinin almasından kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ayrıca verdiğimiz ödülün gösterişli olması da bizi bir adım öne çıkarmaya yetiyor. Ben şimdiden 3.MüzikOnair Ödülleri için de müjdeyi vermek istiyorum. 2019 yılının başında Türkiye'nin bugüne kadar görmediği, çok gösterişli bir ödül törenine imza atacağız. Bunun için çalışmalarımız ve görüşmelerimiz şimdiden başlamıştır. Sürprizlere hazır olun...” dedi.En İyi Türkçe Müzik Radyosu : PowertürkEn İyi Yabancı Müzik Radyosu : Number1 FMEn İyi Konuşan Radyo : Best FMEn İyi Üniversite Radyosu : Radyo BAÜ – Bahçeşehir Üniversitesi RadyosuEn İyi Radyo Programı : Chatzone – Burçin Acer & DJ Funky CEn İyi Radyo Programcısı : Serdar Gökalp – Alem FMEn İyi Dijital Radyo Platformu : Turkuvaz RadyolarEn İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı : EdisEn İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı : SılaEn İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı : Manuş BabaEn İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı : Feride Hilal AkınEn İyi Grup : MangaEn İyi Aranjör / DJ : Ozan DoğuluEn İyi Canlı Performans Sanatçısı : Merve ÖzbeyEn İyi Şarkı : Oğuzhan Koç – Küsme AşkaEn İyi Klip : Berkay – Bana Sen Gel (Klip Yönetmeni : Jr.Behzat Uygur)En İyi Söz Yazarı ve Besteci : Sinan AkçılEn İyi Albüm : Bengü – Altın ÇağEn İyi Müzik Kanalı : Number1 Türk TVEn İyi Müzik Yapım Şirketi : DMCEn İyi İnternet Dizisi : Fİ – Puhu TVEn İyi TV Dizisi : Sen Anlat Karadeniz – ATVEn İyi Erkek Dizi Oyuncusu : Tolga SarıtaşEn İyi Kadın Dizi Oyuncusu : Öykü GürmanEn İyi TV Show Programı : Güldür Güldür ShowEn İyi TV Magazin Programı : Cumartesi ve Pazar Sürprizi – Show TVEn İyi TV Haber Sunucusu : Nazlı ÇelikEn İyi Youtuber : Orkun IşıtmakEn İyi Instagramer : ReynmenEn İyi Dijital Platform : MuudOnur Plaketi : RADYAP – Radyo Yayıncıları PlatformuMeslek Özel Plaketi : Hilal Özgani – Alem FMHalk Plaketi : Anadolu'nun Sesi RadyosuEn Beğenilen Genç Yetenek Plaketi : ŞimalGençliğe Destek Plaketi : Üniversite FM – Antalya Akdeniz Üniversitesi Radyosu