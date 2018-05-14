2 yılda feretiko bezinden yapılan ürünleri ünlü mankenler tanıttı

Karadeniz’den Ege’ye İlmek İlmek Projesi kapsamında feretiko bezi ile Ödemiş ipeğinin ahenkli kompozisyonuyla oluşturulan kreasyon özel bir otelde sergilendi. Defile öncesinde feretiko bezinin lansmanı yapıldı. Lansman sonrası yapılan defile, büyük beğeni topladı. Uluslararası birçok mankenin podyuma çıktığı defilede birbirinden güzel kıyafetler gösterildi.

BAKAN TAŞÇI: AMACIMIZ KADINLARI İSTİHDAMA KAZANDIRMAK

En büyük amaçlarının kadınları istihdama kazandırmak olduğunu ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Belediyemiz bünyesinde kurslarda görev yapan hanım kardeşlerimizin 2 yıl boyunca emek sarf ettiği feretiko bezi ile Ödemiş ipeğinin karışımıyla yeni ortaya çıkan ürünü tanıtmak için bu geceyi düzenledik. Amacımız, Atakum’dan doğan, Samsun’da İzmir’e uzanan, Karadeniz’den Ege’ye ilmek ilmek dokunan bu güzel ürünün tanıtımının startını vermek istiyoruz. Atakumlu kadınlarımız bu ürünleri hayata geçirmek için 2 yıl boyunca kurs gördüler. Bu ürünü pazara sunduğumuzda, pazar payını güzel bir şekilde oluşturduğumuzda bu işi öğrenen hanım kardeşlerimize istihdam sağlama noktasında çok güzel bir geri dönüşüm sağlayacaktır. Belediye olarak istihdama katkı sağlamak istiyoruz. Karadeniz’in geleneksel bezi olan unutulmaya yüz tutmuş feretiko bezinin tekrar gün yüzüne modernize edilerek çıkartmak istiyoruz. Bu yeniliği de İzmir’in Ödemiş ipeğiyle yeni vizyonuyla gözler önüne serdik. Yaptığımız iş inşallah kadınlarımıza istihdam ülkemize de ihracat olarak geri döner” dedi.

"FERETİKO ANTİBAKTERİYEL BİR BEZ"

Ortaya çıkan ürünler için 2 yıl çalıştıklarının altını çizen Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Yöneticisi Fatma Taşçı, “Feretiko bezi, tıpkı Ödemiş ipeği gibi tarihi olan bir bez. Geçmişi mitolojiye kadar gidiyor. Osmanlı döneminden günümüze kadar varlığını sürdürmüştür. Bazı girişimler yapılmasına rağmen belli dönemlerde önemini yitirmiştir. Eşim 'bu kursu açalım' dediğinde bezin özelliklerini araştırdım. Çok güzel bir bez olduğunu öğrenince yapma kararı aldık. Feretiko bezi, tamamen antibakteriyel bir bez. Kesinlikle bakteri üretmiyor. Beden dostu bir bez olarak insan sağlığına da yararlı olduğu söyleniyor. Kanserojen maddelerin çoğaldığı günümüzde feretiko bezi önemini daha da arttırıyor” diye konuştu.

SAMSUN İLE İZMİR BU PROJEDE BULUŞTU

Samsun ve İzmir’in bu projede buluşarak güzel bir sanatsal eser ortaya çıkardıklarını ifade eden İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Şule Aydın, “2 yıl boyunca feretiko bezinden üretilen 44 parçayı bugün tanıttık. Bu eserlerin tasarlanması ve dikilmesi 1,5 yıl sürdü. Hepsi Atakum Belediyesi ve enstitümüz sayesinde gerçekleşti. Dikilirken ve tasarlanırken dahil Samsun’daki kursiyerler de İzmir’e gelerek Ödemiş ipeğini yerinde görme fırsatı buldular. Yaptığımız zahmetli ve güzel işlerin sonucunu görmek bizleri mutlu etti” şeklinde konuştu.

Lansmanın ardından, feretiko bezinden üretilen kıyafetlerin defilesi yapıldı. Defile izleyenlerden tam not aldı.

Programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Av. Hakan Karaduman ve çok sayıda davetli katıldı.

İHA