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2 yıldır tehdit ediliyordu... Kurtuluş

Erdoğan Küpeli, Gülay Mübarek’i 2 yıldır tecavüz ve ölümle tehdit ediyordu. Gülay “Seni Cumhurbaşkanlığı’na şikayet ettim” deyince telefonda Erdoğan’a hakaret eden Küpeli’nin sesini kaydetti. Gülay’ı tehditten bırakılan Küpeli, Cumhurbaşkanı’na hakaretten tutuklandı

2 yıldır tehdit ediliyordu... Kurtuluş

YEĞENİ İLE TEHDİT ETTİ


Hataylı Gülay Mübarek (29), sevgili olmak istemediği için kendisini tehdit eden ücretli öğretmen Erdoğan Küpeli’yi (44) 2 yıl önce savcılığa şikayet etmişti. Erdoğan Küpeli, şikayete rağmen her gün Gülay ve ailesini rahatsız etmeyi sürdürmüştü. Hatta Gülay’a “4 yaşındaki yeğenine de tecavüz ederim” demişti.

2 YILDIR UĞRAŞIYORLAR


Gülay Mübarek, tüm tehdit mesajlarını ve ses kayıtlarını savcılığa iletmişti. Bu onlarca tehdit içerikli kayıtların içinde Küpeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği bölüm de vardı. Yargı harekete geçmeyince Gülay derdini sosyal medyada anlattı. Tepkiler üzerine Küpeli önceki gün Adana’da gözaltına alındı.



'DALGINLIKLA YAPTIM'


Dün mahkemeye götürülürken bile tacizlerine devam eden Küpeli, Gülay Mübarek’i tehditten adli kontrol şartı ile bırakıldı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı. Gülay Mübarek “Ben dalgınlık sonucu Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği ses kaydını vermeseydim serbestti, öyle mi?” diye tepki gösterdi.


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