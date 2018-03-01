2 yıldır tehdit ediliyordu... Kurtuluş

YEĞENİ İLE TEHDİT ETTİ

2 YILDIR UĞRAŞIYORLAR



'DALGINLIKLA YAPTIM'

İdil Janet Demiray

Hataylı Gülay Mübarek (29), sevgili olmak istemediği için kendisini tehdit eden ücretli öğretmen Erdoğan Küpeli’yi (44) 2 yıl önce savcılığa şikayet etmişti. Erdoğan Küpeli, şikayete rağmen her gün Gülay ve ailesini rahatsız etmeyi sürdürmüştü. Hatta Gülay’a “4 yaşındaki yeğenine de tecavüz ederim” demişti.Gülay Mübarek, tüm tehdit mesajlarını ve ses kayıtlarını savcılığa iletmişti. Bu onlarca tehdit içerikli kayıtların içinde Küpeli’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği bölüm de vardı. Yargı harekete geçmeyince Gülay derdini sosyal medyada anlattı. Tepkiler üzerine Küpeli önceki gün Adana’da gözaltına alındı.Dün mahkemeye götürülürken bile tacizlerine devam eden Küpeli, Gülay Mübarek’i tehditten adli kontrol şartı ile bırakıldı. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten tutuklandı. Gülay Mübarek “Ben dalgınlık sonucu Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği ses kaydını vermeseydim serbestti, öyle mi?” diye tepki gösterdi.