2 Yunan askeri yanlışlıkla Türkiye'ye geçince gözaltına alındı! Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevkedildi

Can Hakman

de'nın hemen karşısında bulunan Yunanistan'ınyakınlarında dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan biri teğmen, biri astsubay 2, iddiaya göre yanlışlıkla sınırı geçip Türkiye tarafına geldi. Türk askerleri, 2 Yunanlı askeri gözaltına aldı. Türkiye sınırındaki Kastanies Karakolu'nda görev yaptıkları belirlenen Yunan askerlerin, devriye görevi yaptıkları sırada yoğun kar yağışı nedeniyle yollarını kaybedip, Türkiye tarafına geçtiklerini söyledikleri öğrenildi.Meriç Nehri bölgesinde 2 Yunan askerinin Türk askerleri tarafından yakalandı.2 Yunan askeri savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Savcılık iki askerin “Askeri casusluğa teşebbüs etmek” ve “Askeri yasak bölgeye girmek” suçlarından tutuklanmasını istedi. Yunan askerlerin hakimlik sorgusu devam ediyor.Gözaltındaki Yunan askerlerinin üzerinden çıkan telefonları da incelemeye alındı.Yunan Kara Kuvvetleri, "1 Mart 2018 tarihinde Kara Kuvvetlerinde görev yapmakta olan 2 asker Kastanies bölgesinde olağan devriye görevini yürütürken kötü hava şartları sebebi ile Türk tarafındaki devriye tarafından yakalandılar’’ şeklinde açıklama yapmıştı. Açıklamada Yunan askerlerinin gerekli formalite işlemeleri için Edirne’de bulundukları ve Yunanistan’a dönmeleri için Türk makamları ile temas halinde olunduğu belirtilmişti.DHA