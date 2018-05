2. Zorlu PSM Caz Festivali başladı

Can Hakman

’nin tüm alanlarına “her müziğin cazı”nın hakim olacağı festivalin ilk gecesindende efsane keman virtüözü, tüm biletleri tükenen unutulmaz bir konsere imza attı. Studio, Hollanda çıkışlı folk/dreampop ikilisive Londralı elektronik müzik ikilisi’a ev sahipliği yaparken,’nin yeni caz kulübüiseveperformanslarıyla kapılarını açtı., 13 Mayıs’a kadar Bosna Hersek’in ikonik yıldızı Dino Merlin’e; Bill Frisell ve Thomas Morgan’ın bir araya gelerek kurduğu “Small Town Duo”ya; caz, funk, afro ve latin ezgilerini harmanlayan Too Many Zooz’a; Ahmet Ertegün anısına gerçekleşecek “Karsu Plays Atlantic Records” performansına; ev sahipliği yapacak.Bunun yanı sıra dünyaca ünlü Çek basçı Miroslav Vitous ve grubunun Aydın Esen’le sahne alacağı “Music of Weather Report” projesine; enstrümantal rock, psychedelic rock ve post-rock’ı başarıyla buluşturan Grails’e; swing caz müziğin ustaları Ladies & Lads Swing Orchestra’ya, Hornsgatan Rambles ve Gunhild Carling’e; Türkiye caz sahnesinin önde gelen gruplarından Kerem Görsev Quartet’e; ünlü Fransız trompetçinin de eşlik edeceği İlhan Erşahin’s Istanbul Sessions projesine; müziğiyle dinleyicileri başka bir dünyaya taşımayı başaran Sarah Blasko’ya; caz piyanisti Jason Moran ve “The Bandwagon” grubuna; çıplak ayaklı diva Cesaria Evora’ya bir saygı duruşu niteliğinde olan tribute grubu Cesaria Evora Tribute’a; Afro-Küba geleneğinin önde gelen temsilcilerinden Orchestra Baobab’a; hem yumuşak hem güçlü sounduyla yoğun ilgi gören Beyries’e; Pink Floyd deneyimini tam anlamıyla yaşatan, bir tribute grubundan çok daha fazlası olan The Australian Pink Floyd Show’a; Prova’da konseptiyle müziğin yenilikçi ismi Gökhan Türkmen’e; Fransız şanson geleneğini klasik Amerikan caz repertuvarıyla buluşturan Stacey Kent’e; Letonyalı grup Dagamba’ya; dans dolu bir geceye imza atmaya hazırlanan Polo & Pan’e; İtalyan piyanist ve besteci Dario Faini tarafından hayata geçirilen Dardust projesine; elektronik müziği farklı enstrümanlarla buluşturan Patrick Wolf’a; caz, blues ve elektroniği ölçülü bir şekilde karıştıran Hugh Coltman’a; İstanbul Gelişim Jazz Combo Orkestrası’na ve günümüzün en popüler şarkılarını caz ve swing aranjmanlarıyla coverlayarak dünya çapında adını duyuran Scott Bradlee’s Postmodern Jukebox’a ev sahipliği yapacak.