20 bin öğrenciye tatil hediyesi lunapark bileti

İbn-i Sina İlkokulu, İstiklal İlkokulu ile Şehitler Ortaokulu’ndaki lunapark bileti dağıtımına Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbette eden Haluk Alıcık, göreve geldikleri günden bu yana öğrencilere hem yarıyıl hem de yaz tatillerinde lunapark bileti dağıttıklarını belirtip "İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki yaklaşık 80 okulumuza toplam 20 bin lunapark bileti dağıttık. Onlar bizim geleceğimiz. Nazilli Belediyesi olarak eğitimle ilerleyip gelişeceğimize inanıyoruz. Bu nedenle eğitimin her alanına büyük, küçük demeden destek olmaya devam edeceğiz"
dedi.
Senim Tanay