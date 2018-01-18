Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

SON DAKİKA

20 bin öğrenciye tatil hediyesi lunapark bileti

Aydın'da Nazilli Belediyesi, karnelerini alıp yarıyıl tatiline girecek 20 bin öğrenciye lunapark bileti hediye etti

18 Ocak 2018, Perşembe 11:01
20 bin öğrenciye tatil hediyesi lunapark bileti
İbn-i Sina İlkokulu, İstiklal İlkokulu ile Şehitler Ortaokulu’ndaki lunapark bileti dağıtımına Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbette eden Haluk Alıcık, göreve geldikleri günden bu yana öğrencilere hem yarıyıl hem de yaz tatillerinde lunapark bileti dağıttıklarını belirtip "İlçe merkezi ve kırsal  mahallelerimizdeki yaklaşık 80 okulumuza toplam 20 bin lunapark bileti dağıttık. Onlar bizim geleceğimiz. Nazilli Belediyesi olarak eğitimle ilerleyip gelişeceğimize inanıyoruz. Bu nedenle eğitimin her alanına büyük, küçük demeden destek olmaya devam edeceğiz" dedi.





 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sanko'lu öğrencilerden ilk yardım eğitimi

Sanko'lu öğrencilerden ilk yardım eğitimi
Kağıthane'de her okula 'hobi bahçesi'

Kağıthane'de her okula 'hobi bahçesi'
2018'de 100 yeni teknik kolej açılacak

2018'de 100 yeni teknik kolej açılacak
YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS ne zaman? (2018 ÖSYM sınav takvimi)

YKS, KPSS, ALES, DGS, YDS ne zaman? (2018 ÖSYM sınav takvimi)
Akıllı telefonu az kullanan öğrenciler daha başarılı

Akıllı telefonu az kullanan öğrenciler daha başarılı
Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı

Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı
TUS Sonbahar Dönemi yerleştirme sonuçları açıklandı

TUS Sonbahar Dönemi yerleştirme sonuçları açıklandı

"Öğretmenlerimizle 2023’e" projesi başvuruları başladı

Öğrenciye dayak attığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma

Öğrenciye dayak attığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma
MEB’den elektronik kütüphane (Elektronik kütüphane nedir?)

MEB’den elektronik kütüphane (Elektronik kütüphane nedir?)
'Model BM Konferansı' Maltepe Üniversitesi'nde başladı

'Model BM Konferansı' Maltepe Üniversitesi'nde başladı