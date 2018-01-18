20 bin öğrenciye tatil hediyesi lunapark bileti

Senim Tanay

İbn-i Sina İlkokulu, İstiklal İlkokulu ile Şehitler Ortaokulu’ndaki lunapark bileti dağıtımına Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da katıldı. Öğrencilerle bir süre sohbette eden Haluk Alıcık, göreve geldikleri günden bu yana öğrencilere hem yarıyıl hem de yaz tatillerinde lunapark bileti dağıttıklarını belirtipdedi.