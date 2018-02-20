20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak

50 PUAN YETİYOR



BAŞVURU 2 MART'TA

İdil Janet Demiray

En çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Onu, 2 bin 2 ile İngilizce ve 1907 ile din kültürü branşları takip etti. Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) 50 ve üzerinde puan alanlar sözleşmeli öğretmenliğe başvurabilecek.Bu yıl sözleşmeli öğretmenlik için başvurular, 2 Mart’ta başlıyor ve 8 Mart’a kadar sürecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 16 Mart’ta duyurulacak. Sözlü sınav ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılacak. Sözlüden en az 60 alan tercih yapabilecek. Başarılı olanların ataması, tercihleri de dikkate alınarak elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenliğe atama süreciyle ilgili bilgiler, ‘meb.gov.tr’ ile ‘ikgm.meb.gov.tr’ adreslerinden ilan edilecek.