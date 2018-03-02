20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular başladı (2018 Mart başvuru nasıl yapılır?)

KPSS’DE TABAN PUAN EN AZ 50

SÖZLÜ SINAVDAN EN AZ 60 ALANLAR TERCİH EDİLECEK

>>> ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

EN BÜYÜK KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

Senim Tanay

tarafından ataması yapılacak yeni 20 bin sözleşmeli öğretmen için başvurular 2-8 Mart arasında bakanlığınadresi üzerinden yapılacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında gerçekleşecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda olacak.Adaylar; Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ( İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından ‘KPSSP121’ puan türünden; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusça alanlarına ‘KPSSP120’ puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin elektronik başvuru formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler vasıtasıyla il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güven ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek. Açıklanan başvuru takvimine göre ön başvurular 2-8 Mart'ta alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 16 Mart'ta duyurulacak. Sözlü sınavlar 14 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) martta yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili kontenjan bilgilerini de paylaşmıştı. Buna göre en çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti.2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 2-8 Mart; sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılacak.