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20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular başladı (2018 Mart başvuru nasıl yapılır?)

MEB tarafından ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı. 8 Mart’a kadar sürecek. Başvuru yapacak adayların ilgili KPSS’den en az 50 puan alması gerekiyor. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik için başvuru nasıl yapılır?
 

02 Mart 2018, Cuma 11:27
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular başladı (2018 Mart başvuru nasıl yapılır?)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ataması yapılacak yeni 20 bin sözleşmeli öğretmen için başvurular 2-8 Mart arasında bakanlığın ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında gerçekleşecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda olacak.

KPSS’DE TABAN PUAN EN AZ 50

Adaylar; Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil ( İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından ‘KPSSP121’ puan türünden; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusça alanlarına ‘KPSSP120’ puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecek.

Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara  ilişkin elektronik başvuru formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla  vekalet verecekleri kişiler vasıtasıyla il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları  başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için  en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar bakımından belirlenen kontenjan  sayısının üç katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava  alınacak.

SÖZLÜ SINAVDAN EN AZ 60 ALANLAR TERCİH EDİLECEK

Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve  muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güven ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve  teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik  nitelikleri yönüyle değerlendirilecek. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan  alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma  hakkını elde edecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim  kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek.  Açıklanan başvuru takvimine göre ön başvurular 2-8 Mart'ta alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 16 Mart'ta  duyurulacak. Sözlü sınavlar 14 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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EN BÜYÜK KONTENJAN SINIF ÖĞRETMENLİĞİNE

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) martta yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasıyla ilgili kontenjan bilgilerini de paylaşmıştı. Buna göre en çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti.

2018 yılı sözleşmeli öğretmenlik için başvurular 2-8 Mart; sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılacak.
 


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