20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte yaşıyor

"HALA BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

"TORUN İSTİYORDUM"

Yeliz Şar ve annesi böyle görüntülendi;

Çiğdem Saltık

Geçen ay 5 yıllık eşi'ten boşanan, önceki gün annesiyle Nişantaşı City's AVM'deydi.Annesiyle birlikte yılbaşı alışverişine çıktığını belirten'a, eski eşisorulunca, "Bir sıkıntı yok, ayrılsak da beraberiz. Hala birlikte yaşıyoruz ve yeni yıla Londa'ya gidiyoruz. Boşanma öncesi planlanmıştı. Ayrıca annem çok üzülüyor ayrıldığımıza" dedi.'ın annesi ise "Tolga'yı çok severim. Torun istiyordum" sözleriyle şaşırttı.