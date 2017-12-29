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20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte yaşıyor

Dört yıllık evliliklerini 20 gün önce sonlandıran Yeliz Şar ve Tolga Güleç'in hala birlikte yaşadıkları ortaya çıktı

20 gün önce boşanmışlardı... Yeliz Şar ve Tolga Güleç birlikte yaşıyor
Geçen ay 5 yıllık eşi Tolga Güleç'ten boşanan Yeliz Şar, önceki gün annesiyle Nişantaşı City's AVM'deydi.

"HALA BİRLİKTE YAŞIYORUZ"

Annesiyle birlikte yılbaşı alışverişine çıktığını belirten Yeliz Şar'a, eski eşi Tolga Güleç sorulunca, "Bir sıkıntı yok, ayrılsak da beraberiz. Hala birlikte yaşıyoruz ve yeni yıla Londa'ya gidiyoruz. Boşanma öncesi planlanmıştı. Ayrıca annem çok üzülüyor ayrıldığımıza" dedi.

"TORUN İSTİYORDUM"

Yeliz Şar'ın annesi ise "Tolga'yı çok severim. Torun istiyordum" sözleriyle şaşırttı.

Yeliz Şar ve annesi böyle görüntülendi;

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