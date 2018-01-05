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20 kilometre asit sızdıran tankerin lastikleri yandı, yolda facia yaşandı

Bandırma’dan Emet’teki bor işleme tesisine asit taşıyan bir tankerden yaklaşık 20 kilometre boyunca karayoluna asit sızdı. Asit yüzünden tekerlekleri eriyen tanker şarampole yuvarlanırken, arkadan gelen bir kamyonet de kayganlaşan yolda devrildi. Kamyonetin sürücüsü, eşi ve çocuğu yaralandı 

05 Ocak 2018, Cuma 09:50
20 kilometre asit sızdıran tankerin lastikleri yandı, yolda facia yaşandı
Kütahya’nın Emet ilçesinde tankerden yola dökülen asidin neden olduğu trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Bandırma ilçesinden Emet’teki bor işleme tesisine asit taşıyan Hasan Balaban idaresindeki 33 ALU 81 plakalı tankerin tahliye vanası arızalandı. Bundan dolayı Emet-Tavşanlı karayoluna yaklaşık 20 kilometre boyunca asit döküldü.

ASİTTEN LASTİKLERİ YANINCA DEVRİLDİ, ETRAFA ASİT SAÇILDI


Bir süre sonra, asidin lastikleri yakması üzerine tanker Köprücek köyü yakınında şarampole devrildi. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, araçtaki asit çevreye yayıldı.



Asit nedeniyle yolun kayganlaşması, Yakup Kaplan’ın kullandığı 33 ABY 08 plakalı kamyonetin Günlüce köyü yakınında şarampole yuvarlanmasına neden oldu. Kazada, sürücü ile eşi Havva ve 7 yaşındaki kızı Esma Kaplan yaralandı.
 

YARALILAR HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI


Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.


YOL TRAFİĞE KAPATILDI


İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, başka kazalar yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı.



Asit dökülen Emet-Tavşanlı karayolunda greyderle kazıma çalışması yapılırken, Emet Bor İşletmesine bağlı itfaiye ekipleri yolu yıkayarak temizledi. 

 

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