20 milyon TL’ye son 3 gün!

Trabzonspor’da ödeme haftası... Geçtiğimiz haftalarda lisansa engel borçları ödeyen Bordo-Mavili yönetim, 10 Ağustos’a kadar tescile engel borçları da kapatmayı planlıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun, cuma gününe kadar Yanal ile yardımcılarına 10 milyon, Aykut Demir’e 6 milyon, Mehmet Ekici’ye 3 milyon, Rıza Çalımbay’a da 1 milyon TL ödeme yapması bekleniyor.

Şu ana kadar bu ödemelerin gerçekleşmemesi nedeniyle yeni transferler zargo toure, Majid Hosseini ve Vahid Amiri’nin lisansı çıkartılamamıştı.