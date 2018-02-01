20 saat yerinden kalkmadan oyun oynadı, belden altı felç oldu

20 SAAT OTURDU, SİNİRLERİNE ZARAR VERDİ

OYUNLARA TAKINTILI

Nazlı Erdol

Doğu Çin'ineyaletindekişehrinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz olan ve oyun takıntılı bir genç, arkadaşlarıyla çevrimiçi oyun oynadıktan sonra felç oldu. Gencin 20 saat boyunca birde hiç yerinden kalkmadan oyun oynadığı belirtildi.Arkadaşları tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılan gencin geçirdiği felcin kalıcı olup olmadığı henüz belli değil. 20 saat boyunca yerinden kıpırdamayan genç adamın vücudundaki sinirlere zarar verdiği düşünülüyor.Hala tedavi altında olan Çinli gencin takıntı derecesinde bilgisayar oyunlarına meraklı olduğu söylendi. 2015 yılında da 32 yaşındaki Tayvanlı adam internet kafede 3 gün boyunca oyun oynadıktan sonra ölü bulunmuştu. Ölüm sebebi ise yorgunluğa bağlıolarak açıklanmıştı.