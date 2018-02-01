20 saat yerinden kalkmadan oyun oynadı, belden altı felç oldu

İnternet kafeye giden Çinli genç, 20 saat boyunca yerinden kalkmadan bilgisayar oyunu oynadıktan sonra belden altı felç oldu

20 saat yerinden kalkmadan oyun oynadı, belden altı felç oldu
Doğu Çin'in Zhejiang eyaletindeki Jiaxing şehrinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz olan ve oyun takıntılı bir genç, arkadaşlarıyla çevrimiçi oyun oynadıktan sonra felç oldu. Gencin 20 saat boyunca bir internet kafede hiç yerinden kalkmadan oyun oynadığı belirtildi.
 

20 SAAT OTURDU, SİNİRLERİNE ZARAR VERDİ


Arkadaşları tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılan gencin geçirdiği felcin kalıcı olup olmadığı henüz belli değil. 20 saat boyunca yerinden kıpırdamayan genç adamın vücudundaki sinirlere zarar verdiği düşünülüyor.


 

OYUNLARA TAKINTILI


Hala tedavi altında olan Çinli gencin takıntı derecesinde bilgisayar oyunlarına meraklı olduğu söylendi. 2015 yılında da 32 yaşındaki Tayvanlı adam internet kafede 3 gün boyunca oyun oynadıktan sonra ölü bulunmuştu. Ölüm sebebi ise yorgunluğa bağlı kalp krizi olarak açıklanmıştı.


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