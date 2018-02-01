20 saat yerinden kalkmadan oyun oynadı, belden altı felç oldu

Doğu Çin'in Zhejiang
eyaletindeki Jiaxing
şehrinde yaşanan olayda, kimliği belirsiz olan ve oyun takıntılı bir genç, arkadaşlarıyla çevrimiçi oyun oynadıktan sonra felç oldu. Gencin 20 saat boyunca bir internet kafe
de hiç yerinden kalkmadan oyun oynadığı belirtildi.
20 SAAT OTURDU, SİNİRLERİNE ZARAR VERDİ
Arkadaşları tarafından çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılan gencin geçirdiği felcin kalıcı olup olmadığı henüz belli değil. 20 saat boyunca yerinden kıpırdamayan genç adamın vücudundaki sinirlere zarar verdiği düşünülüyor.
OYUNLARA TAKINTILI
Hala tedavi altında olan Çinli gencin takıntı derecesinde bilgisayar oyunlarına meraklı olduğu söylendi. 2015 yılında da 32 yaşındaki Tayvanlı adam internet kafede 3 gün boyunca oyun oynadıktan sonra ölü bulunmuştu. Ölüm sebebi ise yorgunluğa bağlı kalp krizi
olarak açıklanmıştı.
Nazlı Erdol