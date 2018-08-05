20 soruda 'Bedelli'

Bedelli askerlik yapmak isteyenler 3 Ağustos itibarıyla 3 ay içinde başvuru yapması şart. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun’daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor. Peki başvuru nereye? Hangi tarihe kadar süre var? Ödenecek tutara taksit var mı? İşten ayrılmak isteyen kıdem tazminatı alabilecek mi? İşte bunun gibi akla takılan sorular ve cevapları...

3 KASIM SON GÜN

1) Başvuru ne zamana kadar sürecek? Başvurular 3 Ağustos itibarıyla başladı. Son tarih 3 Kasım 2018 (dahil). Bu tarihe kadar ödemelerin de yapılması şart.

2) Nereye müracaat edilecek? Yurtiçindekiler askerlik şubelerine, yurt dışındakiler yurt dışı temsilciliklerine, tutuklu/hükümlü olanlar Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurularını yapabilecek. Ayrıca yükümlüler e-Devlet üzerinden de müracaatlarını yapabilecek.

3) 15 bin lira için taksit yapılıyor mu? Tutar tek seferde ödenecek, taksit yapılmayacak.

4) Ücret nereye yatırılacak? Başvuruları uygun görülenler ödemelerini, askerlik şubesi, yurt dışı temsilcilik veya e-Devlet üzerinden alacakları ‘bedelli askerlik ödeme belgesi’nde belirtilen Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait hesaplardan birine yapacaklar.

5) Ödemeden sonra ne yapılması gerekiyor? 15 bin lirayı ödeyenler 3 adet dekont aslını askerlik şubelerine, konsolosluk/dış temsilciliklere teslim edecekler.

6) Bedelli askerlik kapsamında temel askerlik eğitimi olacak mı? Yükümlüler 21 günlük temel askerlik eğitimine tabii tutulacak

TAZMİNAT ALINABİLİR

7) Temel askerlik eğitimi tamamlanmazsa ne olur? Bu kişiler ödeme yapmış olsalar dahi bedelli askerlik kapsamından çıkarılacak ve normal askerlik süreci başlayacak.

8) Temel eğitimde geçen 21 günlük süre işyerinden izinli mi olunacak? Evet. Ama bu süreler ücretsiz izinli sayılacağından işveren sadece 21 günlük ücreti ödemeyecek.

9) İşveren, askere gideni işten çıkarabilir mi? ‘İşveren askere gidiyor’ diye çalışanını işten çıkaramaz.

10) Bedelli için işten ayrılan tazminat alır mı? Uzmanlara göre; işinden ayrılmak isteyen ve 21 gün sonra farklı bir yola gitmek isteyenler varsa, tazminatlarını alabilecek. Askerlik sebebiyle, en son çalıştığı iş yerindeki süre kadar tazminatlarını talep edebilecek.

İZİN KULLANDIRILMAYACAK

11) Eğitimde izin kullanılabilecek mi? Hafta sonu ve evci dahil izin kullandırılmayacak.

12) Temel eğitim süresi bayram tatiline gelirse izin olacak mı? Celp ve birlik planlamalarında bayram tatilleri dikkate alınacak. 13)Mahkeme kararıyla yaş düzeltmesi yaptıran ve yeni yaşına göre kapsama girenler bedelliden yararlanabilecek mi? Askerlik çağına girdikten sonra yaş düzeltmesi yaptıranların askerlik işlemleri, düzeltme yaptırılmadan önceki yaşlarına göre yapılacak. Ancak resmi hastane doğum kayıtları dayanak gösterilerek mahkeme kararı ile askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmesi ile bedelli askerlik yaş şartlarını sağlayanların başvuruları kabul edilecek. 14)Dahaönceaskerisevk evrakınıalanancakbirliğine

katılmayanfaydalanabilecekmi? Evet.

15) ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu olan yararlanabilecek mi? 3 Ağustos 2018’den önce silah altına alınmadan ‘askerliğe elverişli değildir’ kararlı rapor alanlar da yaş şartı aranmaksızın istekleri halinde 15 bin lirayı ödeyerek bedelliden yararlanabilecek.

16) Yoklama kaçağı/bakaya durumunda olan yasadan faydalanabilir mi? Bu kişiler diğer şartları taşımaları kaydıyla bedelli askerlikten faydalanabilir.

17)Bedelli askerliğe müracaat edip, ödemesini yapan yurt dışına çıkabilecek mi? Müracaat işlemlerini tamamlamaları sonrasında silah altına alınacakları celp döneminde Türkiye’de bulunmak kaydıyla yurt dışına çıkabilir

ASKERDE VEYA FİRARDA OLANLAR

18) Şu an silah altında/firarda/hava değişiminde/izinde olanlar faydalanabilecek mi? Askerlik hizmetini yapmakta olanlar veya yapmakta iken firar eden, hava değişimi/izin aşımında vb. olanlar faydalanamayacak.

19) Yoklama kaçağı/bakaya durumundan dolayı daha önceden para cezası alanlar cezayı ödemek zorunda mı?

Bedelliden faydalanan yükümlülerin daha önce haklarında verilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek. Haklarında varsa sürdürülen adli tahkikatlar sonlandırılacak.

20) Bedelli askerlik için parayı yatırmasına rağmen vazgeçmek isteyenler, iade alabilecek mi? Evet. Bunun için askerlik şubelerine müracaat edilmeli



