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20 Şubat’ta piyasaya çıkıyor! İlk bitiren 1 Bitcoin kazanacak

Bir bulmaca oyunu ilginç bir pazarlama yöntemi kullanarak oyunu ilk bitirene 1 Bitcoin ödül verecek. ‘MonteCrypto: The Bitcoin Enigma’ isimli oyun 20 Şubat’ta piyasaya çıkacak

20 Şubat’ta piyasaya çıkıyor! İlk bitiren 1 Bitcoin kazanacak
Bulmaca oyunlarını sevenler için büyük ikramiyesi olan bir oyun iki gün içinde piyasaya çıkacak. Gem Rose Accent isimli stüdyo tarafından geliştirilen ‘MonteCrypto: The Bitcoin Enigma’ oyunu 24 bölümden oluşuyor. Her bölümde birbirinden zor bulmacaların olduğu oyun cezbedici bir ödülle geliyor.

Oyunun fiyatı 2 dolar olarak belirlenmiş ve oyunu geliştiren stüdyo oyunu ilk bitirene 1 Bitcoin ödül vereceğini açıkladı. İsminden anlaşılacağı gibi kriptografiyle alakalı olan bu oyun tek kişi veya çok oyunculu şekilde oynanabiliyor. Ülkemizde de uygun bir fiyatla satışa çıkacağını düşündüğümüz oyun ödülüyle çok konuşulacağa benziyor.


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