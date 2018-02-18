20 Şubat’ta piyasaya çıkıyor! İlk bitiren 1 Bitcoin kazanacak

Can Hakman

Bulmaca oyunlarını sevenler için büyük ikramiyesi olan bir oyun iki gün içinde piyasaya çıkacak. Gem Rose Accent isimli stüdyo tarafından geliştirilen ‘’ oyunu 24 bölümden oluşuyor. Her bölümde birbirinden zor bulmacaların olduğu oyun cezbedici bir ödülle geliyor.Oyunun fiyatı 2 dolar olarak belirlenmiş ve oyunu geliştiren stüdyo oyunu ilk bitirene 1 Bitcoin ödül vereceğini açıkladı. İsminden anlaşılacağı gibi kriptografiyle alakalı olan bu oyun tek kişi veya çok oyunculu şekilde oynanabiliyor. Ülkemizde de uygun bir fiyatla satışa çıkacağını düşündüğümüz oyun ödülüyle çok konuşulacağa benziyor.