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200 araçlık konvoyla karşılandı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Aralık’ta katıldığı AK Parti Hakkari 6’ncı Olağan İl Kongresi’nde, rakibi Emrullah Gür’e karşı 244 delegenin oyunu alarak, seçimi kazanan Metin Tekin, kente gelişinde yaklaşık 200 araçlık konvoyla karşılandı
 

200 araçlık konvoyla karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Aralık günü katıldığı AK Parti Hakkari 6’ncı İl Olağan Kongresi’nde rakibi Emrullah Gür’e karşı 244 delegenin oyunu alarak, il başkanı seçilen Metin Tekin, kente gelişinde 200 araçlık konvoyla karşılandı.

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ELLERİNDE BAYRAKLARLA BEKLEDİLER


Hakkarililer, Başkan Tekin’i kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çiftlik mevkisinde, ellerindeki Türk bayrakları ve AK Parti flamalarıyla bekledi.
Tekin, aracından inip, kendisini bekleyenleri selamlarken, ’En büyük başkan bizim başkan’ sloganları atıldı.

KENT MERKEZİNDEN GEÇTİ


Partililerle tek tek tokalaşan AK Parti Hakkari İl Başkanı Tekin, daha sonra konvoy eşliğinde kent merkezine geçti.

Partisinin il binasına gelen Başkan Tekin, burada yaptığı açıklamada, kendisini karşılamak için gelenlere teşekkür ederek, "Bu önemli günde, sizlere zahmet verdik. Sizlere minnettarız. Sizi en kalbi duygularımla selamlıyorum" dedi.

 
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