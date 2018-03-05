200 bin TL'lik boşanma davası: Peruk takıp bekarım diye kandırdı

İstanbul’da Dilek G., peruk takıp kendisini bekâr diye tanıtarak Facebook’ta başka kadınlarla yazışan bankacı eşine kendisini aldattığı iddiasıyla 200 bin TL’lik boşanma davası açtı

200 bin TL'lik boşanma davası: Peruk takıp bekarım diye kandırdı
İstanbul'da 17 yıllık evli bankacı Orhan G. ile Dilek G. çiftinin evliliğini peruk yıktı. Dilek G., peruk takıp kendisini bekar diye göstererek Facebook'ta başka kadınlarla yazışan kocasına kendisini aldattığı iddiasıyla 200 bin TL'lik boşanma davası açtı. İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesindeki iddialara göre, bankacı Orhan G. (38) ile Dilek G. (37) çifti 17 yıl önce evlendi.

Çocuk sahibi olamayan çift, tüp bebek tedavisine başladı ancak tedaviden sonuç alınamadı. Bu nedenle evlilikleri çatırdamaya başladı. Evliliklerini çocuk sahibi olmanın kurtaracağını savunan Orhan G. eşine, "Başka bir kadından çocuğum olsa aynı evde yaşayabilir misin" diye sordu. Duydukları karşısında şoke olan Dilek G., böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini söyledi. 


"PERUK TAKMAYA BAŞLADI"


Ancak Orhan G. bu söylemine devam ederek, eşine bu durumu kabul etmesini söyledi. Dilek G., yuvasını kurtarmak için çaba harcasa da bu uğraşı sonuçsuz kaldı. Bu süreçte eşinden giderek uzaklaşan Orhan G., kel olması nedeniyle peruk satın aldı ve Facebook'ta kendisini bekar olarak tanıtıp başka kadınlarla yazışmaya ve konuşmaya başladı.

Eşini yakalayan ve bu durumu kabul edemeyeceğini belirten Dilek G. boşanma davası açtı. Dilek G., dilekçesinde, "Peruk takmaya başladıktan sonra sürekli eve geç gelmeye başladı. Evden uzaklaştı, Gece geç saatlere kadar telefonda konuşuyordu" dedi. Kocasının bu hareketinin onur kırıcı olduğunu belirtene Dilek G., 100 bin lira manevi, 100 bin maddi toplamda 200 bin TL tazminat istedi.

(Sabah)


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