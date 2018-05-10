200 lira mezuniyet parası vermedi, sokakta kutlama yaptı

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GÖZALTINA ALINDILAR

Erdinç Şahin

’nda çocukları’nın mezuniyetinin 200 TL karşılığında bir otelde yapılmasına karşı çıkan veliler mezuniyetin okulda yapılmasını istedi.Okul yönetimi ise velilerin bu taleplerini ciddiye almadı. 200 liranın fazla olduğunu düşünen velilerdençocuklarının mezuniyetini okulun önünde kutlamak istedi.Bazı veliler de okul yönetiminin ücretlendirdiği fiyatın yüksek olduğunu ve bu mecburiyetin doğru olmadığını belirtti. Bunun üzerine okul yönetiminin olumsuz tavrıyla karşıya kaldıklarını aktaran veliler okul müdürü’un kadın velilerin üzerine yürüyerek tehdit ettiğini de söylediler.Deniz Kaya, kendilerine desteğe gelenlerle birlikte okul önünde konfeti patlatıp şiir okuyarak mezun oldu.Etkinliğe desteğe gelenlere pasta ve kek dağıttıktan sonra okulun içine giren Elif Kaya ve Ayhan Kaya okul polis tarafından gözaltına alınarak Şehremini Karakolu’na götürüldü. Gözaltının müdürün şikayetçi olması üzerine gerçekleştiği öğrenildi.