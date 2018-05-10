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200 lira mezuniyet parası vermedi, sokakta kutlama yaptı

İstanbul'da Emin Ali Yaşin İlkokulu’nda mezuniyet töreninin okulda değil bir otelde yapılmasına karar veren yönetim, balo ücreti olarak öğrencilerden 200 lira istedi. Bazı veliler ise bu karara karşı çıktı ve para vermedi. Deniz Kaya isimli öğrencinin mezuniyet töreni ise ailesi tarafından okul önünde, sokakta kutlandı. Olay yerine gelen polis ise velileri gözaltına aldı

10 Mayıs 2018, Perşembe 11:59
200 lira mezuniyet parası vermedi, sokakta kutlama yaptı

Posta.com.tr


Fatih’te bulunan Emin Ali Yaşin İlkokulu’nda çocukları Deniz Kaya’nın mezuniyetinin 200 TL karşılığında bir otelde yapılmasına karşı çıkan veliler mezuniyetin okulda yapılmasını istedi.

Okul yönetimi ise velilerin bu taleplerini ciddiye almadı. 200 liranın fazla olduğunu düşünen velilerden Ayhan Kaya ve Elif Kaya çocuklarının mezuniyetini okulun önünde kutlamak istedi.



Bazı veliler de okul yönetiminin ücretlendirdiği fiyatın yüksek olduğunu ve bu mecburiyetin doğru olmadığını belirtti. Bunun üzerine okul yönetiminin olumsuz tavrıyla karşıya kaldıklarını aktaran veliler okul müdürü Taki Akbulut’un kadın velilerin üzerine yürüyerek tehdit ettiğini de söylediler.
 

GÖZALTINA ALINDILAR


Deniz Kaya, kendilerine desteğe gelenlerle birlikte okul önünde konfeti patlatıp şiir okuyarak mezun oldu.

Etkinliğe desteğe gelenlere pasta ve kek dağıttıktan sonra okulun içine giren Elif Kaya ve Ayhan Kaya okul polis tarafından gözaltına alınarak Şehremini Karakolu’na götürüldü. Gözaltının müdürün şikayetçi olması üzerine gerçekleştiği öğrenildi.


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