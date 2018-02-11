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2000 öncesi emekliye en az 1632 lira

12 milyon emekli yüzde 5.69 oranında zamlarını aldı. İkinci zam için ise enflasyon verileri gelmeye başladı. Tahminler tutarsa 2000 öncesi en az SSK emekli maaşı 1.632 lira olacak

2000 öncesi emekliye en az 1632 lira
Türkiye'de maaş alan 12 milyon emeklinin Ocak ayında ücretlerine yüzde 5.69 oranında zam yapıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon olan yüzde 5.69 oranında zam alırken memur emeklileri yüzde 4 zamma ilaveten yüzde 1.69 oranında enflasyon farkını da ceplerine koydular.

Yaklaşık 12 milyon emekli için yılın ikinci zammı da Temmuz'da olacak. Bu artışın da ipuçları geldi. 2018 Yılı Programı'nda, enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği, memur emeklilerine de yüzde 3.5'lik zamma ilaveten yüzde 0.02 enflasyon farkı verilebileceği kaydedildi. Gerçekleşen enflasyon verilerine göre zam oranları artabilecek ya da azalabilecek.
 

TABAN ÜCRETLER ARTIYOR


Tahminler gerçekleşirse en düşük maaş; memur emeklilerinde bin 978 liradan 2 bin 48 liraya, esnaf emeklilerinde bin 405 liradan bin 461 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 569 liradan bin 632 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 935,60 liradan 973,21 liraya çıkacak.


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