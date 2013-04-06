2013 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü şiire!

Şiir, roman, öykü, deneme-inceleme-araştırma ve tiyatro dallarında her yıl dönüşümlü düzenlenen Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü'nün bu yılki konusu ‘ŞİİR’.

Ödüle 1 Eylül 2012–31 Ağustos 2013 tarihlerinde basılmış şiir kitapları aday olabilecek.

Hilmi Yavuz, Cevat Çapan, Egemen Berköz, Güven Turan ve Metin Celâl'dan oluşan Seçici Kurul, kararını Ekim ayında açıklayacak. Kazanan şaire ödülü, TÜYAP Kitap Fuarı'nda düzenlenecek törenle verilecek.

Aday kitapların en geç 31 Ağustos 2013 tarihine kadar 6 nüsha olarak, yazarın kısa özgeçmişi ve adaylık başvurusu ile birlikte adresine gönderilmesi gerekiyor.

1993'TEN BU YANA VERİLİYOR



Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü, 1992'de yaşamını yitiren Cevdet Kudret anısına 1993 yılından bu yana her yıl eşi ve kızı tarafından İstanbul Kitap Fuarı'nda veriliyordu.

Ödül 1995'ten beri dönüşümlü olarak yazarın ürün verdiği beş ayrı edebî daldan (roman, öykü, şiir, deneme-inceleme-araştırma ve tiyatro) birinde veriliyor.

1993 yılında "Kirli Tarih" kitabıyla şair Hüseyin Yurttaş'a değer görülen ödül, en son tiyatro dalında "Adalet Sizsiniz" oyunuyla Ümit Denizer'e verilmişti.

CEVDET KUDRET KİMDİR?



Tam adı "Cevdet Kudret Solok" olan yazar, "Cevdet Kudret" adı ile tanınır. "Yedi Meşale" edebiyat topluluğunun kurucuları arasında yer alan Türk edebiyatçı ve edebiyat tarihçisidir.

Cevdet Kudret Solok, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Kayseri Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı’nda edebiyat ve diksiyon öğretmenliği yaptı. Yayın Müdürlüğü emrinde İnönü Ansiklopedisi’nde edebiyat sekreterliği yapan Cevdet Kudret, Türk Dil Kurumu'nda da redaktör olarak görev aldı.

1992 yılında hayatını kaybeden Kudret, yazın dünyasına 1927’de "Servet-i Fünûn" dergisinde yayımladığı şiirlerle giriş yaptı. Sonrasında ise, "Meşale" dergisi çevresinde toplanan "Yedi Meşaleciler" grubuna katıldı.

Kudret, roman, öykü, şiir, deneme-inceleme-araştırma ve tiyatro olmak üzere beş edebî türde eserler verdi. "Abdurrahman Nisari", "Suat Hisarcı" gibi takma adlarla edebiyat ders kitapları da yazdı.