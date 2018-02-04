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2017'de 18 bin yeni milyoner oldu

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içi yerleşik mudi sayısı, geçen yıl 18 bin 105 kişi daha artarak 126 bin 969'a ulaştı

2017'de 18 bin yeni milyoner oldu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 2016'ya kıyasla 18 bin 105 kişi artarak 126 bin 969'a ulaşırken, toplam mevduatları da 835 milyar 621 milyon lira oldu.

Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 424 milyar 237 milyon lirası yerel para cinsi, 408 milyar 209 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 175 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat da yaklaşık 6 milyon 581 bin lira olarak hesaplandı.

Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı 2016 yılında 108 bin 864, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı 715 milyar 313 milyon lira düzeyindeydi. 


YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 12 BİNİ GEÇTİ 


BDDK verilerine göre, yurt dışı yerleşik mudi sayısı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 71 artarak 12 bin 11'e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı bir yılda 4 bin 979 artarken, hesaplarındaki para miktarı da 74 milyar 358 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışı yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 6 milyar 432 milyon lirası yerel para, 67 milyar 644 milyon lirası yabancı para ve 282 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. 


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