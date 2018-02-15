2017’de kaç adet Google Pixel satıldı

Adem Özdoğan

Son birkaç yıldırmodelleri ile kendi müşteri kitlesini yaratmaya çalışan, öyle görünüyor ki bu işi henüz başarabilmiş değil.Dünyanın önde gelen analiz firmalarından biri olanadına konuşan Francisco Jeronimo, Google’ın geçtiğimiz yıl sergilediği satış performansına ilişkin bazı bilgileri paylaştı. Jeronimo,’ın 2017 içerisinde toplam bazda 3.9 milyon adet Pixel modeli sattığını açıkladı.Bu rakamın ciddi anlamda yeterli olmadığını söylemek mümkün. Fakat söz konusu Google olduğunda işlerin rengi biraz değişiyor. Keza Google, pazarlama söz konusu olduğunda çok da girişken bir firma değil.modelleri genel anlamda oldukça başarılılar. Fakat Google bu modelleri kısıtlı bir bölgede satışa sunuyor. Dolayısıyla satış rakamlarının bu kadar düşük olması pek de sürpriz değil., akıllı telefon pazarında aktif bir görünüm çizse de zirve odaklı bir politika yürütmüyor. Yazılım ve teknoloji devi, sadece sektörde var olmak içinmodellerini üretiyormuş gibi bir havaya sahip.Sonuç olarak’ın 2017’de de akıllı telefon pazarında aradığını bulmadığını söyleyebiliriz. HTC ile yapılan ortaklık sonrası, 2018’de nasıl bir yol izleneceği ise büyük merak konusu.