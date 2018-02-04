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2017’de Türkiye’de 160 bin kişi kansere yakalandı (4 Şubat Dünya Kanser Günü)

Prof. Dr. Füsun Tokatlı, "Dünyada her yıl 17 milyon kişi kansere yakalanıyor. Bunların 8 milyonu kanser nedeniyle kaybediliyor. ABD’de 2017 yılında kansere yakalanan hasta sayısı 1 milyon 700 bindi, Türkiye’de ise bu rakam 160 bin. Erkeklerde kadınlara göre yüzde 20 daha fazla kanser görülüyor" dedi

05 Şubat 2018, Pazartesi 09:34
2017’de Türkiye’de 160 bin kişi kansere yakalandı (4 Şubat Dünya Kanser Günü)
4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle Beylikdüzü Belediyesi ve Medicana International İstanbul Hastanesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, Beylikdüzü’nün önde gelen isimleri ve onkoloji konseyi bir araya geldi düzenlendi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle etkinlik düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Füsun Tokatlı, "Amacımız, insanlarımızda kanser yönünde bir farkındalık oluşturmak. Kanser taraması ve tanısı konusunda hastalarımızı ve insanları bilinçlendirmek" dedi. 

'2017’de Türkiye’de kansere yakalanan insan sayısı 160 bin' 

Dünyada her yıl 17 milyon kişinin kansere yakalandığının bilgisini veren Prof. Dr. Tokatlı, "Bunların 8 milyonu kanser nedeniyle kaybedilmektedir. ABD’de 2017 yılında kansere yakalanan hasta sayısı 1 milyon 700 bindir. Türkiye’de ise bu rakam 160 bindir. Erkeklerde, kadınlara göre yüzde 20 daha fazla kanser görülmekte. Ayrıca erkeklerde en sık gördüğümüz kanser türleri; akciğer, prostat, kalın barsak, mesane ve midedir. Kadınlarda ise meme, tiroit kanseri, rahim kanseri, kolon ve akciğer kanseridir. Kadınlarda akciğer kanserine yakalama ve ölüm oranları artmaktadır. Çünkü kadınlar daha fazla sigara tüketmeye başlamıştır. Halbuki erkeklerde akciğer kanserinde ölüm oranların azalmaktadır. Çocuklarda en sık gördüğümüz kanser ise lösemidir. Arkasından beyin tümörü ve lenf bezi kanseri gelmektedir" şeklinde konuştu. 

Kanserin ana nedeni obezite

Tarama programlarına katılmanın kanserden korunmak için en önemli etkinliklerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Füsun Tokatlı, "Kanserden korunma özellikle halkımızı bilinçlendirme yönünde olur. Kansere sebep olan etkenleri bilmek önemlidir. Tütün ve tütün mamullerinin azaltılması ya da yasaklanması gerekmektedir. Obezite ile savaş çok önemli. Çünkü 6 bin kadar kanserin obezite nedeniyle ortaya çıktığı gösterilmiştir. Demek ki obezite ile savaş ikinci planda geliyor. Fizik egzersizlerin artırılması, teşvik edilmesi ve halkımızın tarama programlarına katılımı arttırılması gerekir. Kanserde erken tanı çok önemlidir. Bunu sağlayan tarama programlarıdır. Tarama programları Sağlık Bakanlığı tarafından Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri tarafından yürütülmektedir. Tedaviler, erken tanı yapılınca oldukça kolaydır ve kişini hayatını kurtarır" diye konuştu. 

Meme, kolon ve prostat kanseri gibi kanserlerde cerrahi ön planda 

Kanserde tedavi konusuna değinen Prof. Dr. Füsun Tokatlı, "Meme, kolon ve prostat kanseri gibi kanserlerde cerrahi ön plandadır. Cerrahi yapılamayan hastalarda radyoterapi, kemoterapi ve hormon tedavileri ülkemizde ve hastanemizde yapılmaktadır. Kolon kanserlerinde ve meme kanserinde ameliyat önem arz eder. Özellikte erken tanıda kadınlarımızın 3’de 2’sinin memesi korunabilmektedir. Yani memenin tümü değil, bir kısmı alınmakta ve böylece hastalarımız memeleri ile hayatını idame edebilmektedir. Enken evrede prostat kanserinde radyoterapi, cerrahiye eş değerdir. O yüzden illaki cerrahi olması gerekmez. Radyoterapi ile de kür sağlanabilmekte" ifadelerini kullandı.
  
Prof. Dr. Füsun Tokatlı sözlerini şöyle sonlandırdı: "Halkımızın kanser konusunda farkındalığını arttırmak için kamu spotları çok önemli. İkinci olarak tarama programlarının yaygınlaşması, Aile Sağlık Merkezlerinin bu konuda halkımızı bilinçlendirmesi çok önemli. Halkımızın bilinçlenip kendi vücudunda oluşacak herhangi farklı bir şikayeti mutlaka aksatmadan doktora giderek takibini yaptırması gereklidir."

 



 


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