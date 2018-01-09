2017'de Türkiye'nin nüfusu ne kadar oldu?

136 BİN KİŞİ BOŞANDI

TÜRKİYE NÜFUSU ARTTI

15 MİLYON KİŞİ YENİ KİMLİK KARTINA KAVUŞTU

Senim Tanay

Medya takibi kuruluşu Ajans Press, 2017 yılının toplumsal değişiklik raporunu inceledi.Ajans Press’in İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra medyada yer alan haberlerden elde ettiği bilgilere göre geçen yıl 603 bin 976 bin kişi evlenirken 136 bin 808 kişi boşandı. 2016 yılı raporlarına bakıldığında ise evlenen kişi sayısı 594 bin 493 kişi iken boşanan çiftlerin sayısının 126 bin 164 olduğu görüldü.2017 yılının doğum sayıları incelendiğinde 1 milyon 341 bin 831 kişinin hayata gözlerini açtığı görülürken 447 bin 342 kişinin öldüğü açıklandı.Türkiye’nin güncel nüfusu 2015 yılında 78 milyon 741 bin 53 kişiyken, bu rakam 2016 yılında 79 milyon 814 bin 871, 2017 verilerine göre ise 82 milyon 835 bin 90 kişiye ulaştı. 2015 yılında yüzde 13,4 olan nüfus artış hızı, 2016 yılında yüzde 13,5 olarak kayıtlara geçti.Kimlik kartı projesi kapsamında geçen yıl 15 milyon 742 bin 126 kişi yeni kartlarına kavuştu. Toplamda 1 milyon 498 bin 877 kişi de kimliğini kaybedip değiştirmek zorunda kaldı.