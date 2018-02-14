2017'de Türkiye'ye en çok Rus turistler geldi

RUSLAR ZİRVEYİ KAPTI

GELEN TURİST SAYISI 2016'YA GÖRE ARTTI

Adem Özdoğan

Türkiye'ye sınır kapılarından geçen yıl giriş yapan yabancı ülke vatandaşı sayısında zirve Rusların oldu.Geçen yıl sınır kapılarından Türkiye'ye 4 milyon 702 bin 482 Rus vatandaşı giriş yaptı. Yabancı ziyaretçi sayısında Rusları, 3 milyon 519 bin 206 ile Almanlar 2. sıradan takip ederken, İranlılar 2 milyon 497 bin 812 ile üçüncü sırada yer aldı. Bu ülke vatandaşlarını sırasıyla Gürcistan, Bulgaristan, İngiltere, Ukrayna, Irak, Hollanda ve Azerbaycan vatandaşları takip etti.Giriş ve çıkışlarda geçen yılki toplam rakamlara bakıldığında 2016 yılına göre artış yaşandığı gözlendi. Türkiye'ye giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısı 2016 yılında 24 milyon 686 bin 471 iken, bu rakam 2017 yılında 7 milyon 371 bin 745 kişi artarak, 32 milyon 58 bin 216'ya yükseldi. Ayrıca geçen yıl Türkiye'den çıkışlarda, 2016'ya göre 7 milyon 315 bin 243 artış yaşandı ve bu rakam 32 milyon 33 bin 516 kişiye ulaştı.İstatistiklere göre 2013 ve 2014 yıllarında Türkiye'ye en çok Almanlar, Ruslar ve İngilizler giriş yaptı. Almanya, Rusya ve Bulgaristan vatandaşları, 2015'te Türkiye'ye girişte ilk 3 sırayı alırken, 2016'da Almanya, Gürcistan ve Bulgaristan vatandaşları, ilk 3 sırayı paylaştı.Türkiye'ye, kara, hava, deniz ve demiryolu ile 2010'da 26 milyon 623 bin 911, 2011'de 29 milyon 93 bin 834, 2012'de 29 milyon 704 bin 394, 2013'te 32 milyon 865 bin 309, 2014'te 35 milyon 115 bin 789, 2015'te ise 34 milyon 633 bin 391 yabancı giriş yaptı.