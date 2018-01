2017'nin en beğenilen iş adamı Aydın Doğan, en beğenilen iş kadını Arzuhan Doğan Yalçındağ

REKTÖR ŞAHİN: YTÜ ASRIN YILDIZLARINI YETİŞTİRMİŞ BİR ÜNİVERSİTE



32 kategoride Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencilerinin oylarıyla belirlenen, her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı 16’ncı Yılın Yıldızları Ödül Töreni YTÜ Davutpaşa Kampüsü´nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törende yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın sinema oyuncusu, erkek sinema oyuncusu, en iyi ekonomist, şirket, köşe yazarı, yazar ve tiyatro oyunu gibi 32 kategoride ödüller sahiplerini buldu.Törenin açılış konuşmasını Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin yaptı. YTÜ’nün yüzyılın önemli isimlerini yetiştiren bir üniversite olduğuna değinen Şahin, "Yıldız Teknik Üniversitesi 106 yıllık bir üniversite. Şimdiye kadar asrın yıldızlarını yetiştirmiş bir üniversite. Osmanlı dönemi dahil, Cumhuriyetimizin başlangıcından bugüne kadar ülkeye hizmet eden nice yıldızlar yetiştirmiştir. Bugün yılın yıldızlarını bir araya getirdik. Bu bizim için büyük bir onur. YTÜ olarak sanat dünyamızdan, iş dünyamızdan ve bilim dünyamızdan bütün paydaşlarımızı buraya toplamış durumdayız. Biz bir teknik üniversitesiyiz ama YTÜ sosyal platformda da öncü olmak istemekte. Onun için biz sosyal inovasyon merkezini kurduk. Şu an Türkiye’nin en büyük teknoparkına sahibiz. Bir de yanında medeniyetin olmazsa olmazı sanat tasarım parkını kurduk. YTÜ olarak medeniyeti bir üst tura çıkarmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Üniversitemizin bünyesinde 40’ın üzerinde kulüp var. Bu kulüplerimizin önemli bir kısmı büyük başarılara imza atıyor. Ulusal ve uluslararası platformda çok önemli başarılar sağlamış durumda. Bu sene Japonya’da düzenlenen robot yarışmasında 5 birincilik aldık. Formula yarışlarında Türkiye’yi temsil eden Yıldız Formula ekibi üniversiteler bazında dünyada 16’ıncı sıraya oturdu. Türkiye’nin en prestijli kulübü, İşletme Kulübümüzün 16 yıldır düzenlediği etkinlik önemli bir başarı ve özveridir. Öğrencilerin heyecanını görüyorsunuz. Keşke bu öğrencilerin heyecanı bizim hocalarımızda da olsa biz Türkiye’ye çağ atlatırız. Belki bizim için örnek olurlar. Bu bizim için çok önemli. Bizi kırmayıp, gelen sanatçılarımız, iş dünyamızın temsilcileri, basın dünyamızın temsilcileri bunlar öğrencilerimize verdikleri değerin göstergesidir. Sanat dünyası ve iş dünyası bizim için çok önemli. Öğrencilerimiz için çok önemli. Onları yüz yüze görmek öğrenciler için çok büyük bir motivasyon" diye konuştu.Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. İlk olarak 2017 yılının en beğenilen iş kadını ödülü Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ’a, yılın en beğenilen iş adamı ödülü ise Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’a verildi. Aydın Doğan adına ödülü Arzuhan Doğan Yalçındağ, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin’den aldı. Yalçındağ törende kısa bir konuşma yaptı. "Tüm öğrencilerimize hem babamı hem beni bu ödüllere layık gördüğünüz için teşekkür etmek istiyorum" diyen Yalçındağ şöyle devam etti: Hem büyük bir sürpriz oldu hem de bu ödüller bizim için çok anlamlı. Benim için herhalde aldığım ödüllerin en güzeli. Babam yılın iş adamı seçilmiş, ben iş kadını. İnşallah sizler de bir gün böyle güzel duyguları yaşarsınız. Başarıları yakalarsınız. Ama dediğim gibi bu hiçbir şeye benzemiyor. İnsanın babasıyla aynı anda bir ödülü alması başka bir şey."Törende yılın en beğenilen show programı Güldür Güldür Show seçildi. Ödülü Ali Sunal aldı. Sunal, burada yaptığı konuşmada babası ile aynı anda ödül alan Arzuhan Doğan Yalçındağ’a imrendiğini belirterek, "Bu bizim dört veya beşinci ödülümüz. Layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Bu ödülün bize uğurlu geldiğini söylemek istiyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Kulübü bizdeki cevheri ilk keşfedenlerden. Arzuhan Hanım'ın babasıyla beraber aynı ödülü almasını gerçekten imrenerek izledim. Ne mutlu size. Bana kısmet olmadı ama biz de kendimiz alıyoruz ödülü" diye konuştu.Törende en beğenilen erkek dizi oyuncusu ödülünü Halit Ergenç aldı. Ergenç, öğrencilere kendilerinde bulunan cevheri keşfetmeleri gerektiğini belirterek,"Hepinize çok teşekkür ederim. İşimizi çok seviyoruz ekip olarak. Üniversite çok özel bir dönemdi benim için. Üniversitede hayattan ne beklediğimi, ne olmak istediğimi, ne yapmak istediğimi keşfettim. Bunun da en önemli kuralının aslında toplumun ve çevremdeki birtakım bilgili insanların bana gösterdikleri yolu iyi tahlil etmem ve mümkünse onların bana bir takım dayatmalarına kendi içimden karşı çıkıp, kendi yolumu çizmem olduğunu gördüm. Dolayısıyla her zaman kalbinizden geçeni dinleyin. Mutlaka içinizde, sizinle alakalı ve başka hiç kimsede olmayan özelliklerinizi keşfedin. Onun peşinden gidin. O zaman dünya da çok güzel bir dünya olur. Siz de çok mutlu olursunuz" ifadelerini kullandı.En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu - Serenay SarıkayaEn Beğenilen Erkek Şarkıcı - Gökhan TürkmenEn Beğenilen Dizi - SözEn Beğenilen Sabah Haber Programı - İsmail KüçükkayaEn Beğenilen Sporcu - Kenan SofuoğluEn Beğenilen Haber Spikeri - Nazlı ÇelikEn Beğenilen Tiyatro Oyunu - AyrılıkEn Beğenilen Ekonomist - Cüneyt BaşaranEn Beğenilen Sivil Toplum Örgütü - LÖSEVEn Beğenilen Şirket - BOYNEREn Beğenilen Show Programı - Güldür Güldür ShowEn Beğenilen İş Adamı - Aydın DoğanEn Beğenilen Sosyal Sorumluluk Projesi - UNICEF - Umut Veren OyuncaklarEn Beğenilen Müzik Grubu - AthenaEn Beğenilen TV Kanalı - TV8En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu - Halit ErgençEn Beğenilen Erkek Sinema Oyuncusu - Ahmet Kural & Murat CemcirEn Beğenilen Erkek Tiyatro Oyuncusu - Mert FıratEn Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu - Melis BirkanEn Beğenilen İş Kadını - Arzuhan Doğan YalçındağEn Beğenilen Dizi-Film Müziği - Kıraç - MeryemEn Beğenilen Radyo Programı - MatraxEn Beğenilen Şarkı - Ece Seçkin feat. Ozan Doğulu - Sayın SeyircilerEn Beğenilen Kadın Şarkıcı - GökselEn Beğenilen Kadın Sinema Oyuncusu - Fahriye EvcenEn Beğenilen Gazete - HürriyetEn Beğenilen Bilim İnsanı - Aziz SancarEn Beğenilen Reklam Filmi - Türkiye İş Bankası - Bakırcı Fahri UstaEn Beğenilen Spor Programı - Spor ServisiEn Beğenilen Sinema Filmi - AylaRektörlük Özel Ödülü - Payitaht AbdülhamidRektörlük Özel Ödülü - Engin Altan Düzyatan