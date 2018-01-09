2017'nin en büyük lüks otomobil üreticisi kim oldu?

Stuttgart merkezli otomotiv devi Mercedes-Benz
2017 yılında 2.289.344
lüks otomobil satışı yaptığını açıkladı. 12 ayda satılan tüm otomobillerin sadece 1 milyonunu Avrupa’da satıldı. Piyasadaki en büyük rakibi olan BMW
’yi geride bırakan şirket dünyanın en büyük lüks otomobil üreticisi unvanını kazandı. Yedi yıldır üst üste satış rekorları kıran şirket 2016
yılına göre %10 büyüme gösterdi. Mercedes-Benz
’in lüks otomobillerdeki küresel satış başarısı sattığı 588.000
otomobil ile Çin pazarındaki %26
’lık büyümeye dayanıyor.
Mercedes-Benz
sadece Çin pazarında değil, Asya ve Kuzey Amerika pazarlarında da büyüme gösterdi. Şirketin ABD
, Kanada
ve Meksika
’yı kapsayan NAFTA bölgesindeki satış rakamları 400.000’i aşarken bu rakam Asya pazarında 875.000’i buluyor. 2017
yılında Mercedes-Benz Maybach S-Serisi
ise 25.000 adet sattı. Bunun yanında markanın performans serisi Mercedes-AMG
, 2016 yılına göre %33’lük bir artış göstererek 130.000 adet sattı.
Daimler
CEO’su Dieter Zetsche yaptığı açıklamada “Küresel satışlarımızdaki bu başarı, markamızın gelecek hedeflerinin temelini oluşturuyor”dedi. Mercedes-Benz
de tüm otomotiv üreticileri gibi başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada koyulan katı emisyon standartlarını karşılamak için daha çevreci ve verimli olan hibrid
ve elektrikli otomobillere yatırım yapmaya devam ediyor.
Adem Özdoğan