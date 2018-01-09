2017'nin en büyük lüks otomobil üreticisi kim oldu?

Adem Özdoğan

Stuttgart merkezli otomotiv devi2017 yılındalüks otomobil satışı yaptığını açıkladı. 12 ayda satılan tüm otomobillerin sadece 1 milyonunu Avrupa’da satıldı. Piyasadaki en büyük rakibi olan’yi geride bırakan şirket dünyanın en büyük lüks otomobil üreticisi unvanını kazandı. Yedi yıldır üst üste satış rekorları kıran şirketyılına göre %10 büyüme gösterdi.’in lüks otomobillerdeki küresel satış başarısı sattığıotomobil ile Çin pazarındaki’lık büyümeye dayanıyor.sadece Çin pazarında değil, Asya ve Kuzey Amerika pazarlarında da büyüme gösterdi. Şirketinve’yı kapsayan NAFTA bölgesindeki satış rakamları 400.000’i aşarken bu rakam Asya pazarında 875.000’i buluyor.yılındaise 25.000 adet sattı. Bunun yanında markanın performans serisi, 2016 yılına göre %33’lük bir artış göstererek 130.000 adet sattı.CEO’su Dieter Zetsche yaptığı açıklamada “Küresel satışlarımızdaki bu başarı, markamızın gelecek hedeflerinin temelini oluşturuyor”dedi.de tüm otomotiv üreticileri gibi başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada koyulan katı emisyon standartlarını karşılamak için daha çevreci ve verimli olanve elektrikli otomobillere yatırım yapmaya devam ediyor.