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2017'nin en büyük lüks otomobil üreticisi kim oldu?

Mercedes-Benz açıkladığı küresel satış verileri ile BMW’nin açık ara geride kaldığını iddia etse de BMW, 2017 yılındaki satış rakamlarını açıklamadı.

2017'nin en büyük lüks otomobil üreticisi kim oldu?
Stuttgart merkezli otomotiv devi Mercedes-Benz 2017 yılında 2.289.344 lüks otomobil satışı yaptığını açıkladı. 12 ayda satılan tüm otomobillerin sadece 1 milyonunu Avrupa’da satıldı. Piyasadaki en büyük rakibi olan BMW’yi geride bırakan şirket dünyanın en büyük lüks otomobil üreticisi unvanını kazandı. Yedi yıldır üst üste satış rekorları kıran şirket 2016 yılına göre %10 büyüme gösterdi. Mercedes-Benz’in lüks otomobillerdeki küresel satış başarısı sattığı 588.000 otomobil ile Çin pazarındaki %26’lık büyümeye dayanıyor.

Mercedes-Benz sadece Çin pazarında değil, Asya ve Kuzey Amerika pazarlarında da büyüme gösterdi. Şirketin ABD, Kanada ve Meksika’yı kapsayan NAFTA bölgesindeki satış rakamları 400.000’i aşarken bu rakam Asya pazarında 875.000’i buluyor. 2017 yılında Mercedes-Benz Maybach S-Serisi ise 25.000 adet sattı. Bunun yanında markanın performans serisi Mercedes-AMG, 2016 yılına göre %33’lük bir artış göstererek 130.000 adet sattı.

Daimler CEO’su  Dieter Zetsche yaptığı açıklamada “Küresel satışlarımızdaki bu başarı, markamızın gelecek hedeflerinin temelini oluşturuyor”dedi. Mercedes-Benz de tüm otomotiv üreticileri gibi başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada koyulan katı emisyon standartlarını karşılamak için daha çevreci ve verimli olan hibrid ve elektrikli otomobillere yatırım yapmaya devam ediyor.
 

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