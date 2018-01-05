2017'nin en çok satan otomobiller (Hangi otomobil markası kaç adet sattı?)



ARALIK AYINDA YÜZDE 4 AZALDI



VERGİ ORANLARI DÜŞÜK ARAÇLAR TERCİH EDİLDİ

İşte marka marka satılan araç listesi:

Adem Özdoğan

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılında bir önceki yıla göre %2,8 azalarak 956.194 adet olarak gerçekleşti. 2016 yılında 983.720 adet toplam pazar gerçekleşmişti.Otomobil satışları, 2017 yılında bir önceki yıla göre %4,52 oranında azalarak 722.759 adet oldu. Geçen yıl 756.938 adet satış yaşanmıştı.Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılında bir önceki yıla göre %2,93 artarak 233.435 adet oldu. 2016 yılında 226.782 adet satış gerçekleşmişti.2017 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 136.240 adet olarak gerçekleşti. 141.912 adet olan 2016 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %4 oranında azaldı.2017 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %7,73 azaldı ve 99.694 adet oldu. Geçen sene 108.044 adet satış gerçekleşmişti.2017 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Aralık ayına göre %7,91 arttı ve 36.546 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 33.868 adet satış yaşanmıştı.2017 yılı Aralık sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında %4,8, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında %4,1 ve 2000cc üstü otomobillerde%46,9 azalış izlendi. 2017 yılı Aralık sonunda 76 adet elektrikli ve 4.507 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.2017 yılı Aralık sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya %42,6 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 307.659 adet ile sahip oldu.2017 yılı Aralık sonunda dizel otomobil satışlarının payı %61,0’a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı %60,5’e yükseldi. 2017 yılı Aralık sonu otomobil pazarı segmentinin %82,7’sini vergi oranları düşük olan A,B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %52,3 pay alan C (377.935 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%49,4 pay, 356.852 adet) oldu.2017 yılı Aralık sonu itibari ile Hafif Ticari Araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %70,2 pay ile Van (163.940 adet), ardından %12,0 pay ile Kamyonet (28.052 adet), %8,9 pay ile Minibüs (20.688 adet) ve %8,9 pay ile Pick-up (20.755 adet) yer aldı.