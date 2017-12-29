2017'nin lideri de Medipol Başakşehir

Erdinç Şahin

sezonunun ilk yarısını lider tamamlayanbir yıl içinde oynadığı 35 lig maçının 22'sini kazanırken, 7'sini berabere bitirdi, 6 kez de mağlup oldu. Abdullah Avcı'nın öğrencileri 73 puanla büyük başarı elde etti.Geçen sezonu şampiyon bitirenise bir yıl içinde topladığı 72 puanlaardından 2'nci sırada yer aldı. 3'üncü Galatasaray ile 4'üncü Fenerbahçe 66'şar, 5'inci Trabzonspor ise 62 puanda kaldı.2017'de en çok puan toplayan takım: Başakşehir 732017'de en çok galibiyet alan takım: Başakşehir 222017'de en çok gol atan takım: Beşiktaş 742017'de en çok gol yiyen takım: Aytemiz Alanyaspor 672017'de en çok gol atan futbolcu: Vagner Love 29Başakşehir 35 - 22 - 7 - 6 - 63 - 35 - 73Beşiktaş 35 - 21 - 9 - 5 - 74 - 33 - 72Galatasaray 35 - 21 - 3 - 11 - 72 - 46 - 66Fenerbahçe 35 - 18 - 12 - 5 - 60 - 36 - 66Trabzonspor 35 - 17 - 11 - 7 - 60 - 42 - 62Kayserispor 35 - 15 - 11 - 9 - 57 - 50 - 56Antalyaspor 35 - 15 - 8 - 12 - 50 - 51 - 53Akhisarspor 35 - 14 - 5 - 16 - 57 - 55 - 47Kasımpaşa 35 - 12 - 8 - 15 - 53 - 56 - 44Alanyaspor 35 - 12 - 4 - 19 - 60 - 67 - 40Gençlerbirliği 35 - 10 - 8 - 17 - 42 - 54 - 38Bursaspor 35 - 10 - 6 - 19 - 42 - 60 - 36Konyaspor 35 - 9 - 7 - 19 - 36 - 42 - 34Karabükspor 35 - 9 - 7 - 19 - 33 - 52 - 34Göztepe 17 - 9 - 3 - 5 - 30 - 26 - 30Osmanlıspor 35 - 8 - 5 - 22 - 42 - 63 - 29Sivasspor 17 - 8 - 2 - 7 - 23 - 27 - 26Çaykur Rizespor 18 - 7 - 2 - 9 - 29 - 26 - 23Yeni Malatyaspor 17 - 6 - 4 - 7 - 21 - 24 - 22Gaziantepspor 18 - 4 - 3 - 11 - 15 - 38 - 15Adanaspor 18 - 4 - 3 - 11 - 20 - 38 - 15