2017 Silikon Vadisi için başarılı geçmedi

Adem Özdoğan

, için yılın son günleri de sancılı geçiyor. Şirketin eski yöneticilerinden’nın sosyal medya toplumu paramparça ediyor açıklaması şirket için hiç iyi olmadı. İngiltere vehükümeti, şirketin 2016 ABD başkanlık seçimleri veüzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle baskıları arttırdı., Rus istihbaratının ABD ve İngiltere’de demokrasiyiüzerinden baltalamaya çalıştığını açıkladı. Bütün bu olanlar şirketi büyük bir çıkmaza soktu. Ancak’nde işleri yolunda gitmeyen bir tekdeğil.Son dönemin en değerli teknoloji şirketlerinden olanise kriz üstüne kriz atlattı.’nde yaşanan tüm bu aksilikler 2016 başkanlık seçimleri ile bağlantılı gibi duruyor.’ın Kasım ayında kazandığı zafer ve atılan yanlış siyasi adımlar teknoloji endüstrisinin kalbi olan Silikon Vadisi’ni de etkiledi.’in 2016’da yapılanbaşkanlık seçimleriniveyoluyla etkilediği kanıtlandı. Bununla birlikte ABD’li politikacılar sosyal medya ve çevrimiçi reklamcılığa bir dizi kısıtlama getirdi.Sosyal medyanın toplumlar üzerindeki kötü etkiler bırakabileceğini öne süren eski şirket çalışanlarında yaşananlarda büyük bir payı var., sosyal medyanın insanların zihinsel sağlığını olumsuz etkilediğini itiraf eden bir yazı paylaştı.Avrupa Komisyonu geçtiğimiz yaz aylarında çevrimiçi alışveriş aramalarını manipüle ettiği gerekçesiyle’apara cezası verdi.Silikon Vadisi devleri için kötü bir yıl oldu ancak 2018 daha da kötü olabilir.