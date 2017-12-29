2017 Silikon Vadisi için başarılı geçmedi

Facebook
, için yılın son günleri de sancılı geçiyor. Şirketin eski yöneticilerinden Chamath Palihapitiya
’nın sosyal medya toplumu paramparça ediyor açıklaması şirket için hiç iyi olmadı. İngiltere ve ABD
hükümeti, şirketin 2016 ABD başkanlık seçimleri ve Brexit Referandumu
üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle baskıları arttırdı. Mark Zuckerberg
, Rus istihbaratının ABD ve İngiltere’de demokrasiyi Facebook
üzerinden baltalamaya çalıştığını açıkladı. Bütün bu olanlar şirketi büyük bir çıkmaza soktu. Ancak Silikon Vadisi
’nde işleri yolunda gitmeyen bir tek Facebook
değil.
Son dönemin en değerli teknoloji şirketlerinden olan Uber
ise kriz üstüne kriz atlattı. Silikon Vadisi
’nde yaşanan tüm bu aksilikler 2016 başkanlık seçimleri ile bağlantılı gibi duruyor. Donald Trump
’ın Kasım ayında kazandığı zafer ve atılan yanlış siyasi adımlar teknoloji endüstrisinin kalbi olan Silikon Vadisi’ni de etkiledi. Kremlin
’in 2016’da yapılan ABD
başkanlık seçimlerini Facebook
ve Twitter
yoluyla etkilediği kanıtlandı. Bununla birlikte ABD’li politikacılar sosyal medya ve çevrimiçi reklamcılığa bir dizi kısıtlama getirdi.
Sosyal medyanın toplumlar üzerindeki kötü etkiler bırakabileceğini öne süren eski şirket çalışanlarında yaşananlarda büyük bir payı var. Facebook
, sosyal medyanın insanların zihinsel sağlığını olumsuz etkilediğini itiraf eden bir yazı paylaştı.
Avrupa Komisyonu geçtiğimiz yaz aylarında çevrimiçi alışveriş aramalarını manipüle ettiği gerekçesiyle Google
’a 2.4 milyar avro
para cezası verdi. 2017
Silikon Vadisi devleri için kötü bir yıl oldu ancak 2018 daha da kötü olabilir.
Adem Özdoğan