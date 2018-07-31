AÖL sınav sonucu açıklandı. MEB daha önceki 2018 iş takvimine göre sınav sonuçlarının bugün açıklanacağını duyurmuştu. Öğrenciler bilgisayar ve telefon başında heyecanla beklerken Bakanlık, AÖL sınav sonuçlarını öğrencilerin erişimine açtı. Yapılan açıklamada "07- 08 Temmuz 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilen 2017/3.dönem sınav sonuçları açıklanmıştır. Öğrencilerimiz numaralarını ve şifrelerini Sisteme girerek sınav sonucunu öğrenebilirler." denildi.

Sınav Sonucunu görmek için tıklayınız.

AÖL’DEN MEZUN OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR:

Mezuniyet için toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ”ortak”, 80 kredi ise ”alan” kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ”ortak”, 72 kredi ise ”seçmeli” derslerden tamamlanması gerekiyor. Bu alt limitlere sahip olan öğrenciler, Açık Öğretim lisesinden mezun olabilir.

AÖL NEDİR: Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi. Açık Öğretim Lisesi halen faaliyetlerini, 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürmektedir.



