2018 AGİ haberleri: Ücretsiz izne çıkanlara AGİ var mı yok mu?

AGİ 2018 YENİ ŞARTLARI NELER?

Maliye Bakanlığı'ndan 10 soruda AGİ

Büşra Kamış

açıklandı. Peki agi'den kimler nasıl yararlanabilecek? Sorularının cevabı haber sitemizde yer almaktadır. Yeni şartlardan biri olanne kadar,olacak? Agi son dakika haberleri ve ayrıntıları için haberimizi takip edin.İndirimde düşük ya da yüksek ücret değil medeni durum belirleyici olacak. Serbest avukat- doktor çalışmayan eş kabul edilirken, ücretsiz izne çıkan geçim indiriminden yararlanamayacak.Şu an gündemde olan soruların biri de ücretsiz izne çıkanlaralabilecek mi? Sorusu oldu. Maliye Bakanlığı bu soruyla ilgili gerekli açıklamaları yaptı. İşte detaylar... Çocuklarını kaybeden dede, büyükanne torunu için AGİ'den faydalanabilecek. İki işte çalışanın asgari geçim indirimi yüksek olan ücretle birlikte ödenecek. Yıl içinde iş değiştirenler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren AGİ'den yaralanmaya devam edecek. Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde indirim yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilerek gerçekleştiriliyor.Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, AGİ'de dikkate alınmayacak. AGİ tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacak. Dolayısıyla, ücretlinin yararlanacağı aylık AGİ tutarı, aylık asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan aylık vergi tutarını aşamayacak.İki işte çalışan için AGİ uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecek. Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, işverene verecek.