2018 AGİ haberleri: Ücretsiz izne çıkanlara AGİ var mı yok mu?

Agi 2018 yeni şartları
açıklandı. Peki agi'den kimler nasıl yararlanabilecek? Sorularının cevabı haber sitemizde yer almaktadır. Yeni şartlardan biri olan Ücretsiz izne çıkanlara agi var mı yok mu
? Bekarlar ne kadar agi ücreti alacak
? Evli çocuğu olmayan çiftlerin agi ücreti
ne kadar, 2 çocuklu bir çalışanın agi ücreti ne kadar
olacak? Agi son dakika haberleri ve ayrıntıları için haberimizi takip edin.
AGİ 2018 YENİ ŞARTLARI NELER?
İndirimde düşük ya da yüksek ücret değil medeni durum belirleyici olacak. Serbest avukat- doktor çalışmayan eş kabul edilirken, ücretsiz izne çıkan geçim indiriminden yararlanamayacak.
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ÜCRETSİZ İZİNE ÇIKANLAR AGİ ALABİLECEK Mİ?
Şu an gündemde olan soruların biri de ücretsiz izne çıkanlar agi
alabilecek mi? Sorusu oldu. Maliye Bakanlığı bu soruyla ilgili gerekli açıklamaları yaptı. İşte detaylar... Çocuklarını kaybeden dede, büyükanne torunu için AGİ'den faydalanabilecek. İki işte çalışanın asgari geçim indirimi yüksek olan ücretle birlikte ödenecek. Yıl içinde iş değiştirenler, yeni işyerlerinde veya işverenleri nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren AGİ'den yaralanmaya devam edecek. Ücretlerini yıllık beyanname ile beyan etmek zorunda olan ücretlilerde indirim yıllık beyannamede hesaplanan gelir vergisinin ücret gelirlerine isabet eden tutarından mahsup edilerek gerçekleştiriliyor.
AYLIK VERGİ TUTARINI AŞAMAYACAK?
Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler, AGİ'de dikkate alınmayacak. AGİ tutarının, ücretlinin aylık hesaplanan vergisinden fazla olması halinde, fazlası dikkate alınmayacak. Dolayısıyla, ücretlinin yararlanacağı aylık AGİ tutarı, aylık asgari ücret tutarı üzerinden hesaplanan aylık vergi tutarını aşamayacak.
İKİ İŞTE ÇALIŞANLAR AGİ ALABİLECEK Mİ?
İki işte çalışan için AGİ uygulaması, en yüksek ücretin elde edildiği işveren tarafından gerçekleştirilecek. Ücretliler medeni durumu ve çocuk sayısı hakkında bildirimlerini, işverene verecek.
Maliye Bakanlığı'ndan 10 soruda AGİ
Büşra Kamış