Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

2018-ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

2018-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilkbahar dönemi temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

09 Mayıs 2018, Çarşamba 17:29
2018-ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
2018-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilkbahar dönemi temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2018-ALES'in 6 Mayıs'ta yapıldığı belirtildi.

Adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri için soru kitapçığının ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldığı bildirilen açıklamada, adayların 10 gün süreyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecekleri belirtildi.

Soruların temel soru kitapçığı diziliminde olduğu bildirilen açıklamada, sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorularla karmaşık ifade içeren soruların sorulmadığı bilgisi de yer aldı.


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