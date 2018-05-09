2018-ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Senim Tanay

2018-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) ilkbahar dönemi temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2018-ALES'in 6 Mayıs'ta yapıldığı belirtildi.Adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri için soru kitapçığının ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldığı bildirilen açıklamada, adayların 10 gün süreyleadresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecekleri belirtildi.Soruların temel soru kitapçığı diziliminde olduğu bildirilen açıklamada, sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorularla karmaşık ifade içeren soruların sorulmadığı bilgisi de yer aldı.