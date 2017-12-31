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2018 Altın Küre Ödül Töreninin sunucuları belli oldu!

75. Altın Küre Ödülleri’nin 7 Ocak’ta gerçekleşecek olan töreni sunacak ünlüler açıklandı. İşte onlarca ünlü ismin bir arada olacağı o görkemli gece hakkındaki tüm detaylar... 

2018 Altın Küre Ödül Töreninin sunucuları belli oldu!
Nefesler tutuldu! Sinemaseverler 75. Altın Küre Ödülleri için geri sayıma başladı!  

Gal Gadot ve Halle Berry’nin aralarında yer aldığı Golden Globes 2018 sunucuları 7 Ocak’ta ödülleri kazananlarına takdim edecekler. Carol Burnett, Penelope Cruz, Chris Hemsworth , Sharon Stone, Darren Criss, Alicia Vikander, Hugh Grant ve Neli Patrick Harris’in de yer aldığı sunucu listesi oldukça geniş.



“Eğlence dünyasına olağanüstü katkıda bulunanlara,” verilen Cecil B. DeMille Ödülünün bu yıl Oprah Winfrey’e verileceği açıklanmıştı.

Birçok ünlünün ödülleri sunacağı bu görkemli gecenin ev sahipliğini Seth Meyers yapıyor. Los Angeles’taki Beverly Hilton Hotel’de gerçekleşen olan ödül töreni, ünlü sunucuları ile oldukça renkli bir gece olacak.
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