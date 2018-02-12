2018 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı

Anadolu Üniversitesi
(AÜ
) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 12 Şubat Pazartesi günü başladı.
23 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde ise sona erecek.
KAYIT YENİLEME BEDELİNİ ÖDEMEYENLER DİKKAT!
Sadece eski borcunu ödeyen ancak 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.
AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA VE FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
Öte yandan 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 14-15 Nisan'da, bahar dönemi dönem sonu sınavları ise 2-3 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Senim Tanay