2018 AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı

KAYIT YENİLEME BEDELİNİ ÖDEMEYENLER DİKKAT!

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA VE FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Senim Tanay

) Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi kayıtları 12 Şubat Pazartesi günü başladı.23 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde ise sona erecek.Sadece eski borcunu ödeyen ancak 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmeyecek.Öte yandan 2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 14-15 Nisan'da, bahar dönemi dönem sonu sınavları ise 2-3 Haziran'da gerçekleştirilecek.