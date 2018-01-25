2018 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı... (AÖF sınav sonuçları 2018)

SONUÇLAR BU AKŞAM AÇIKLANDI

Mehmet Nuri Turan

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Güz Dönemi Final Sınavı Sonuçları açıklandı.13-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF final sınavının sonuçları merakla bekleniyordu. AÖF final sınavının ardından binlerce öğrencinin gözü kulağı Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinden yapılacak olan duyuruya çevrilmişti. Yapılan duyuruyla birlikte öğrenciler sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sayfası üzerinden ulaşabiliyorlar.