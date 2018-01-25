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2018 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı... AÖF sonuçları sorgulama ekranı

AÖF sınav sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyordu. AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. İşte, AÖF sonuçları sorgulama sayfası

25 Ocak 2018, Perşembe 19:29
2018 AÖF final sınavı sonuçları açıklandı... AÖF sonuçları sorgulama ekranı
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Güz Dönemi Final Sınavı Sonuçları açıklandı.

SONUÇLAR BU AKŞAM AÇIKLANDI


13-14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF final sınavının sonuçları merakla bekleniyordu. AÖF final sınavının ardından binlerce öğrencinin gözü kulağı Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinden yapılacak olan duyuruya çevrilmişti. Yapılan duyuruyla birlikte öğrenciler sınav sonuçlarına Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sayfası üzerinden ulaşabiliyorlar.

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