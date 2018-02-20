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2018 Citroen Berlingo geliyor

2018 Citroen Berlingo hakkında detaylar yavaş yavaş gelmeye başladı. Yeni model 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak

20 Şubat 2018, Salı 10:17
2018 Citroen Berlingo geliyor
Mart ayı içerisinde yapılacak olan Cenevre Otomobil Fuarı dahilinde birçok yeni model tanıtılacak. Fransız otomotiv üreticisi Citroenİö’in yeni modeli 2018 Berlingo ise gün yüzünüe çıkmaya başladı. Citroen, baştan aşağıya yenilediği ürününde tasarımdan teknolojiye kadar hiçbir özelliği atlamamış durumda. Önde gelen üretici, markanın 27 ülke içinde en çok satan modeli, dünya klasmanında ise C3 modelinin ardından en çok satış yapan 2. Modeli olan Berlingo’yu elden geçirmiş durumda. Yeni özellikleri ve görünümüyle 2018 yılının ikinci yarısından itibaren M ve XL versiyonlarıyla piyasada olacak olan araç büyük ses getirecek gibi gözüküyor.

Yeni modelin M sürümünde uzunluk 4.4 metre, XL versiyonunda ise 4.75 metre olarak ölçülüyor.  Genişlik olarak ise 1.85 metre ve yüksekliği 1.81 metre olarak ölçülüyor. Aracın tasarım detaylarında ise Airbump teknolojisi de es geçilmemiş durumda.
 

BİRÇOK İHTİYACA CEVAP VERİYOR 


İç bölümde M versiyonu için 775 litreye bagaj hacmine ulaşırken, XL versiyonu ise 1050 litre bagaj hacmiyle geliyor. Modutop adı verilen  tavan saklama alanıyla fazladan 93 litre daha hacim ile kullanıcısına kolaylık sağlanmış durumda. 
 
Motor seçeneklerine bakacak olursak benzinli bölümde 130 beygir ve 110 beygirlik 1.2 litre turbo motorların yanında menuel ve 8 ileri otomatik şanzıman seçenekleri pakete dahil olacak. Dizel olarak 130, 100 ve 75 beygirlik üç farklı 1.5 litre motor alternatifler ile gelecek. 8 ileri otomatik şanzıman opsiyonu daha sonra dizel bölüme aktarılacak.

Araç içi teknolojiler bölmüne bakacak olursak da Apple CarPlay, Android Auto, üç boyutlu navigasyon ve kablosuz şarj gibi özellikler bizleri karşılıyor. Ayrıca park asistanı, akıllı uzun farlar, kör nokta uyarı sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi elektronik asistanlar ürün dahilinde yer alıyor.

Modellerin fiyatı ve net satış tarihleri hakkında kesin bilgi ise Cenevre Otomobil Fuarı dahilinde belirlenecek.

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