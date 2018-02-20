2018 Citroen Berlingo geliyor

BİRÇOK İHTİYACA CEVAP VERİYOR

Adem Özdoğan

Mart ayı içerisinde yapılacak olandahilinde birçok yeni model tanıtılacak. Fransız otomotiv üreticisiyeni modeliise gün yüzünüe çıkmaya başladı. Citroen, baştan aşağıya yenilediği ürününde tasarımdan teknolojiye kadar hiçbir özelliği atlamamış durumda. Önde gelen üretici, markanın 27 ülke içinde en çok satan modeli, dünya klasmanında isemodelinin ardından en çok satış yapan 2. Modeli olan Berlingo’yu elden geçirmiş durumda. Yeni özellikleri ve görünümüyle 2018 yılının ikinci yarısından itibarenpiyasada olacak olan araç büyük ses getirecek gibi gözüküyor.Yeni modelin M sürümünde uzunluk, XL versiyonunda iseolarak ölçülüyor. Genişlik olarak iseve yüksekliğiolarak ölçülüyor. Aracın tasarım detaylarında iseteknolojisi de es geçilmemiş durumda.İç bölümde M versiyonu içinulaşırkenversiyonu isegeliyor.adı verilen tavan saklama alanıyla fazladan 93 litre daha hacim ile kullanıcısına kolaylık sağlanmış durumda.Motor seçeneklerine bakacak olursakbölümdevemotorların yanındaveseçenekleri pakete dahil olacak. Dizel olaraküç farklıalternatifler ile gelecek. 8 ileri otomatik şanzıman opsiyonu daha sonra dizel bölüme aktarılacak.Araç içi teknolojiler bölmüne bakacak olursak dagibi özellikler bizleri karşılıyorAyrıca park asistanı, akıllı uzun farlar, kör nokta uyarı sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi elektronik asistanlar ürün dahilinde yer alıyor.Modellerin fiyatı ve net satış tarihleri hakkında kesin bilgi ise Cenevre Otomobil Fuarı dahilinde belirlenecek.