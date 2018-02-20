2018 Citroen Berlingo geliyor

Mart ayı içerisinde yapılacak olan Cenevre Otomobil Fuarı
dahilinde birçok yeni model tanıtılacak. Fransız otomotiv üreticisi Citroenİö’in
yeni modeli 2018 Berlingo
ise gün yüzünüe çıkmaya başladı. Citroen, baştan aşağıya yenilediği ürününde tasarımdan teknolojiye kadar hiçbir özelliği atlamamış durumda. Önde gelen üretici, markanın 27 ülke içinde en çok satan modeli, dünya klasmanında ise C3
modelinin ardından en çok satış yapan 2. Modeli olan Berlingo’yu elden geçirmiş durumda. Yeni özellikleri ve görünümüyle 2018 yılının ikinci yarısından itibaren M ve XL versiyonlarıyla
piyasada olacak olan araç büyük ses getirecek gibi gözüküyor.
Yeni modelin M sürümünde uzunluk 4.4 metre
, XL versiyonunda ise 4.75 metre
olarak ölçülüyor. Genişlik olarak ise 1.85 metre
ve yüksekliği 1.81 metre
olarak ölçülüyor. Aracın tasarım detaylarında ise Airbump
teknolojisi de es geçilmemiş durumda.
BİRÇOK İHTİYACA CEVAP VERİYOR
İç bölümde M versiyonu için 775 litreye bagaj hacmine
ulaşırken, XL
versiyonu ise 1050 litre bagaj hacmiyle
geliyor. Modutop
adı verilen tavan saklama alanıyla fazladan 93 litre daha hacim ile kullanıcısına kolaylık sağlanmış durumda.
Motor seçeneklerine bakacak olursak benzinli
bölümde 130 beygir
ve 110 beygirlik 1.2 litre turbo
motorların yanında menuel
ve 8 ileri otomatik şanzıman
seçenekleri pakete dahil olacak. Dizel olarak 130, 100 ve 75 beygirlik
üç farklı 1.5 litre motor
alternatifler ile gelecek. 8 ileri otomatik şanzıman opsiyonu daha sonra dizel bölüme aktarılacak.
Araç içi teknolojiler bölmüne bakacak olursak da Apple CarPlay, Android Auto, üç boyutlu navigasyon ve kablosuz şarj
gibi özellikler bizleri karşılıyor.
Ayrıca park asistanı, akıllı uzun farlar, kör nokta uyarı sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi elektronik asistanlar ürün dahilinde yer alıyor.
Modellerin fiyatı ve net satış tarihleri hakkında kesin bilgi ise Cenevre Otomobil Fuarı dahilinde belirlenecek.
Adem Özdoğan