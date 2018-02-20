15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ilan edildi

Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin duyarlılığının artırılması, programın politika ve hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlanması amacıyla 2018 yılı 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' ilan edildi

2018 Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı ilan edildi
Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin duyarlılığının artırılması amacıyla 2018 yılının 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' ilan edilmesine ilişkin Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, çocukların zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen çocuk işçiliğinin, küresel ve ulusal çapta önemli sorunların başında geldiği belirtildi.

Çocuk işçiliği ile mücadeleye özel önem verildiği vurgulanan genelgede, uluslararası kuruluşların çocuk hakları ve çocuk işçiliği konusundaki kararları ülke ihtiyaçları ile birleştirilerek, bu doğrultuda mevzuat ve politikaların oluşturulduğu kaydedildi.

ÇOCUK İŞÇİLİĞİ İLE MÜCADELE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ! İŞTE GENELGEDE YER ALAN İFADELER

Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda, özellikle en kötü biçimleri olmak üzere, çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı'nın (2017-2023) yürürlüğe girdiği duyurulan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Program kapsamında, çocuk işçiliğini önlemeye yönelik temel stratejiler, faaliyetler ve bu faaliyetlerden sorumlu olan ve iş birliği yapılacak kurum ve kuruluşlar ile faaliyetlerin tamamlanma süreleri belirlenmiştir. Programda yer alan faaliyetlerin takibi yılda iki kez düzenlenen İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantıları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Hasankeyf'in son hali şaşırttı

Hasankeyf'in son hali şaşırttı
Suriye'de oyun büyük

Suriye'de oyun büyük
Bedenini öğrencileri için bağışladı

Bedenini öğrencileri için bağışladı
Üçlü zirve Türkiye’de gerçekleştirilecek

Üçlü zirve Türkiye’de gerçekleştirilecek
Alışveriş merkezi yapılacaktı, Osmanlı'ya ait eserler bulundu

Alışveriş merkezi yapılacaktı, Osmanlı'ya ait eserler bulundu
Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili komisyon oluşturuldu

Çocuklara cinsel saldırılarla ilgili komisyon oluşturuldu
Donbas’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 4 asker yaralandı

Donbas’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 4 asker yaralandı
19 Şubat Milli Piyango sonuçları

19 Şubat Milli Piyango sonuçları
On Numara çekildi (19 Şubat 2018 On Numara sonuçları)

On Numara çekildi (19 Şubat 2018 On Numara sonuçları)
Şanlıurfa'da ev ve iş yerlerini su bastı

Şanlıurfa'da ev ve iş yerlerini su bastı
Türkiye'ye destek: Sizin gücünüz yetmez

Türkiye'ye destek: Sizin gücünüz yetmez