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2018'de 100 yeni teknik kolej açılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Milli Eğitim Bakanlığı'mız ile protokol imzaladık. 300 OSB'ye 300 teknik kolej çalışması kapsamında 2018 yılında 100 adet teknik kolej kurmayı planlıyoruz" dedi

17 Ocak 2018, Çarşamba 17:22
2018'de 100 yeni teknik kolej açılacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını cevapladı.

Faruk Özlü araştırma, geliştirme, tasarım, teknolojiye yaptıkları yatırım sonucunda patent ve marksa sayılarının arttığına dikkat çekerek, "Toplam patent sayımız 65 bine, marka sayımız 925 bine, toplam coğrafi işaret sayımız ise 303'e ulaşmıştır" dedi.

'PROTOKOL İMZALADIK'

2017'de Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde teknik kolejler kurmaya başladıklarını anlatan Faruk Özlü, "Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokol imzaladık. 300 OSB'ye 300 teknik kolej çalışması kapsamında 2018 yılında 100 adet teknik kolej kurmayı planlıyoruz” diye konuştu.


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